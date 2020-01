16 év után távozik a Jobbik pártigazgatója

Távozik a Jobbik egyik legfontosabb háttérembernek számító, nagy befolyással bíró Szabó Gábor a pártigazgatói posztról, helyét a leköszönő pártelnök, Sneider Tamás veszi át, írja a Népszava.

Sneider Tamás megerősítette a Népszava értesülését. A távozó pártelnök azt mondta: Szabó Gábor tizenhat évig töltötte be ezt a fontos tisztséget, érthető, ha valaki elfárad ennyi idő után. Szabó maga döntött a távozásról. Sneider szerint miközben a Jobbik kommunikációja sokat javult, szervezettségét tekintve a párt – részben az Állami Számvevőszék által kiszabott súlyos büntetések miatt is – nagy lemaradásban van. Ezen kell javítani a parlamenti választások közeledtével.

A pártelnöki poszt legfőbb esélyese Jakab Péter. Tavaly még Varga-Damm Andrea is indult volna pártelnöknek, most már csak az alelnöki pozíciót célozza meg. Ugyan az Azonnali.hu híre szerint az erdélyi Lokody Levente is bejelentkezett a pártvezetői tisztségre, ő aligha tartozik a komoly kihívók közé.

Jakab Péter, a Jobbik parlamenti frakcióvezetője tavaly ősszel feltételeket szabott a pártelnöki tisztség elvállalásához. Kizárólag úgy vállalta volna el a párt vezetését, ha a kongresszus azt a hat alelnököt is megválasztja, akit ő nevezett meg. Elvárását ultimátumként értékelték a pártban, kitört a belső lázadás, a tisztújítást elhalasztották.

Azóta rendeződtek a viszonyok, és Jakab is enyhített feltételein. A tisztújító kongresszust január 25-én rendezik.