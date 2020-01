A korábbinál hangsúlyosabban jelenik meg Wass Albert és Szabó Magda munkássága, de Csukás István és Herczeg Ferenc, és Aga­tha Christie is helyet kapott a hamarosan megjelenő Nemzeti alaptantervben (NAT), írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a hamarosan életbe lépő NAT nem új, hanem a réginek a módosítása. Biztosan bevezetnek egy új tantárgyat is: az informatika- és technikatananyag összeolvadásával jön létra a technológia és tervezés nevű óra. Újdonság lesz az is, hogy hetente legfeljebb 34 órája lehet a diá­koknak még a középiskola legfelső évfolyamán is.

Bár a vonatkozó rendelet még nem jelent meg, szeptemberben életbe lép az új Nemzeti alaptanterv (NAT). Az új tanterv új szerzőket is szerepeltet az irodalomórák kötelező és ajánlott olvasmányai között, új költők, írók kerültek be a kánonba, tudta meg a Magyar Nemzet. Az új NAT tavaly augusztus végén nyilvánosságra hozott előző változata még nem tartalmazta a kötelező és ajánlott irodalmi műveket, ebben a változatban viszont már szerepelnek:

Továbbra is kötelező lesz Arany János Toldija és Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye, de megjelenik a kínálatban Csukás István, Jókai Mórtól A nagy­enyedi két fűzfa című elbeszélés, Mikszáth Kálmántól pedig három művet is bevettek.

A korábbinál többször szerepel a tantervben Wass Albert és Szabó Magda. Előkerülnek Reményik Sándor művei, de megjelenik ajánlottként az angol krimiíró, Agatha Christie is.

Bekerült a tantervbe Kecskeméti Vég Mihály, Kittenberger Kálmán, Gyóni Géza, Széchenyi Zsigmond, valamint Kós Károly és Romhányi József munkássága is.

A középiskolai évfolyamokon továbbra is tananyag lesz Katona József Bánk bánja, Petőfitől A helység kalapácsa, Vörösmartytól pedig a Csongor és Tünde, Zrínyitől a Szigeti veszedelem.

Bekerült Jókaitól A huszti beteglátogatók, Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet című regénye. Újdonság Herczeg Ferenctől a háromszor is irodalmi Nobel-díjra felterjesztett Az élet kapuja című regény.

A világirodalmi részben sok egyéb mellett megmarad Homérosztól az Odüsszeia, Szophoklésztől az Antigoné, Moliére-től A fösvény. Továbbra is tananyag lesz Villon költészete, Balzac Goriot apó, illetve Stendhal Vörös és fekete című regénye is.

A Magyar Nemzet azt írja, az Életvitel és gyakorlat nem lesz önálló terület többé. Az ide tartozó háztartástan, KRESZ, pályaorientáció, gazdasági ismeretek vagy a családi élet tematika nem tűnik el, csal más tárgyakba olvadnak, átrendeződnek a hangsúlyok

Megszűnik önálló tárgy lenni a mozgóképkultúra és médiaismeret. A tudatos médiahasználattal kapcsolatos kompetenciák erősítése a jövőben átszövi a tantárgyakat, ezeket az ismereteket nem elszigetelten fogják tanulni a diákok.

Az Ember és természet műveltségterület a továbbiakban Természettudomány és földrajz néven fut majd, valamint átalakul az Ember és társadalom terület is.

Míg a hatályos NAT az egyes tématerületek súlyozását csak százalékos arányokban fejezi ki, az új változat pontos óraszámokat tüntet fel, kétévenkénti bontásban. Ami pedig a diákok terheinek beígért mérséklését illeti, valóban van óraszámcsökkentés, de nem számottevő: a heti maximális óraszám a korábbi 35 helyett ezentúl csak 34 lehet középiskolában, még a legfelső évfolyamokon is.