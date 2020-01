A Reuters az iráni–amerikai konfliktusról kérdezett, megemlítve, hogy Iránt Oroszország támogatja, Magyarország pedig Oroszországgal együttműködve képzeli el az energiastratégiáját.

„A szövetségi politikától eddig sikerült elválasztani az energiapolitikát, ezt szeretném továbbra is különtartani – mondta Orbán. – Azt szeretném, ha a még nem világos európai álláspont az amerikai–izraeli állásponthoz közeledne Irán megítélését illetően.”

Orbán szerint vörös vonal, hogy az atomfegyverrel rendelkező országok köre ne nőjön.

A kormányfő szerint az energiapolitika csak akkor befolyásolja a külpolitikát, ha ez az energiafüggés nagy. Az alternatív gázforrások, a napenergia, a nukleáris energia mind a függőséget csökkentik. Orbán szerint nem kell tartani attól, hogy Oroszország politikai befolyás eszközévé tenné a megépített vagy megépítendő nukleáris erőműveket.

Egyébként meg fontos lenne a román gázkitermelés növelése, ahogyan az is fontos, hogy Magyarország észak-európai forrásból is tud már földgázhoz jutni. „Minőségi váltás lenne”, ha a román gáztermelés nőne, és ha a horvát vezetékekből nemcsak gázhoz jutna a tervezett cseppfolyós állomáson keresztül, de tőkét is tehetne bele a magyar fél.