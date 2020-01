Az Index az egykor élvonalbeli fideszesek kritikájáról kérdezett.

A napokban Orbán három volt kancelláriaminisztere is kritikát fogalmazott meg a Fidesszel kapcsolatban. Stumpf István szerint a kormányfő is öregszik, Navracsics Tibor szerint valóságérzékelési probléma van a Fidesznél, Lázár János szerint is változtatni kell a párt kommunikációjában. „Elfogult vagyok velük kapcsolatban, mindhárman nemcsak legközelebbi munkatársaim voltak, de barátom is mind a három, sőt, Stumpf esetében egy tanár-diák viszony is bonyolítja a helyzetet” – mondta a távozó alkotmánybíróval kapcsolatban.

„Ha tényleg öregszem, akkor támadó középpályás, 8-as helyett az ember lehet 6-os, azaz védekező középpályás” – mondta Orbán.

Navracsics munkájára Orbán igényt tart, kormánybiztosi kinevezése is van, hiszen Veszprém Európa kulturális fővárosa lesz, és Navracsics EU-biztosi tapasztalata is kamatoztatható.

„Lázárnak nagy érdeme, hogy dinamizáltuk a kormány működését, de elvesztettük Hódmezővásárhelyt, amit most vissza kell szereznie” – mondta Orbán, aki ehhez sok sikert kívánt.