2020 első kormányinfóját – ahogy tavaly is– a miniszterelnök tartja. Orbán Viktor ritkán válaszol, még annál is ritkábban ad interjút nem kormánypárti médiumnak, ezért rengeteg újságíró jelent meg csütörtökön a Karmelitában, hogy feltehessék a kérdésüket a miniszterelnöknek.

A sajtótájékoztatót itt lehet élőben is követni:

(Disclaimer: a sajtótájékoztatóra idén is csak korlátozott számban engedtek be újságírókat, ezért nem tudtunk saját, élő videót készítő stábot is regisztrálni az eseményre)