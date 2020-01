Még januárban döntenek a kispesti tényfeltáró bizottságról

A legutóbbi választás kampányhajrájában kerültek elő videók és hangfelvételek, amelyeken egy kispesti szocialista képviselő, Lackner Csaba lóbál fehér poros zacskót, és beszél komoly korrupciós ügyekről, megemlítve a történetekben többek között a kerületi vagyonkezelő vezetőjét ls magát a szocialista polgármestert, Gajda Pétert is. Részletek lentebb.

A választás után, tavaly novemberben vetődött fel a kerületi testületi ülésen egy vizsgálóbizottság felállításának ötlete először, az LMP-s Ferenczi István azt javasolta az ülésen, hogy minden párt delegáljon tagot egy 5 vagy 7 fős bizottságba, ahol utánajárnának a dolgoknak. A javaslatát aztán tavaly december végén hivatalosan is benyújtotta a bizottság felállításáról szóló javaslatát, erről most 2020 elején sajtótájékoztatót is tartott, amiről a 444.hu is beszámolt, a Mércén pedig meg is nézhető.

Ferenczi István az Indexnek elmondta, a bizottságot a testület hozhatja létre a határozati javaslata alapján. Azt persze akár ott helyben is módosíthatják módosító javaslatok alapján. A legközelebbi testületi ülés pedig egy személyi kérdés miatt összehívott rendkívüli ülés lesz mindenképpen még januárban. A dolognak pedig két fontosabb része van az eredeti javaslat alapján:

A bizottság hat hónapig működik (a fél évre azért lehet szükség a képviselő szerint, mert az ügyeknek sok szereplője van, a meghallgatások sok időt vesznek igénybe)

A bizottsági ülések alapesetben nyilvánosak

A bizottság személyi összetételére pedig már van egy alapvető konszenzus a kerületben, minden párt megnevezte már azt a képviselőt, akit delegálna a bizottságba, ahol várhatóan Ferenczi lenne az elnök.

Gajda Péter szocialista polgármester már tavaly, amikor a bizottság ötlete felmerült arról beszélt, hogy ha van rá igény, akkor támogatják egy vizsgálóbizottság felállítását, ami megvizsgálja, hogy a hangelvétel valódi-e, és hogy az ott elhangzottaknak van-e valóságalapja. Gajda most az Indexnek megerősítette, hogy már tavaly tisztázta, hogy támogatják a bizottság felállítását, ahogy most is fogják.

Azt azonban nem tudta előre megmondani, hogy a beadott formájában fog-e megvalósulni, mert módosítók még érkezhetnek hozzá, és valószínűleg érkezni is fognak, ami akár a fenti két pontot is érintheti (időtartam, nyilvánosság) Ezekről ő személyesen úgy fogalmazott:

Teljesen mindegy, hogy meddig dolgozik a bizottság, a lényeg az, hogy ha van ennek valamilyen eredménye, akkor azt majd hozza nyilvánosságra, beszéljünk róla, nincs mit takargatnunk. Tőlem az idők végeztéig is dolgozhat a bizottság, ha úgy látja jónak, ha meg úgy látja jónak a testület, akkor egy hónap alatt is lehet ezzel végezni.

A kerületi fideszes képviselő, Dódity Gabriella a bizottság munkájának nyilvánosságát kifogásolta korábban is, néhány napja a kormánypárti Magyar Hírlapnak is erről beszélt. Telefonon kérdeztük meg, hogy mi a véleménye a beadott javaslatról és a vizsgálóbizottságról. A fideszes képviselő az Indexnek elmondta, semmiféle feltáró munkából nem akarnak kimaradni, viszont komoly aggályai vannak a bizottsági munka nyilvánosságával kapcsolatban.

A Nemzeti Nyomozó Iroda több gyanú kapcsán is nyomoz, és a nyilvánosság ilyen esetekben nem biztos, hogy segíti a hatóság munkáját, mondta a képviselő. Ha valódi munkát szeretnének végezni, akkor a nyilvánosság kizárásával kellene működniük, mert bármilyen fontos, komolyabb információ a birtokukba kerülne, azt elsősorban a nyomozóhatósággal kellene megosztaniuk a nyomozás sikeressége érdekében. Alapesetben támogatandó a nyilvánosság bevonása egy közügyeket érintő ügyben szerinte is, de itt a bizottság munkájával várhatóan párhuzamosan futó hatósági nyomozás miatt ebben az esetben nem támogatják. A képviselő szerint egyébként egy zárt ülésen olyan is elhangozna, ami egy élőben közvetített ülésen már nem biztos.

A másik dolog, hogy felmerül a kérdés szerinte: hogyan tud egy vizsgálóbizottság elfogulatlanul és pártatlanul munkát végezni és ténymegállapításokat tenni a saját saját tagjaira vonatkozó súlyos állításokat vizsgálva "ha abban baloldali összefogás képviselői vannak többségben".

Ahogy arról többször beszámoltunk, összefonódásokról, kenőpénzekről, fenyegetésekről, háttérmutyikról beszélgetnek azokon a hangfelvételeken XIX. kerületi szocialista kerületi politikusok, akikről a Magyar Nemzet hosszabb cikksorozatban számolt be. A választások előtt a lap által közzétett felvételek zömében Lackner Csaba kispesti kerületi politikus beszél: súlyos állításokat fogalmaz meg a XIX. kerület vagyonkezelő vezetőjéről, akinél komoly pénzek kötöttek ki, a szintén szocialista kerületi képviselő Kránitz Krisztiánról, de a polgármester Gajda Péterről is érdekeseket mesélt. Lackner egyik alapállítása, hogy „aki az önkormányzati politikában nem keresi meg az évi százmillió forintot, az hülye”.

A 24.hu cikke alapján később arról is beszámoltunk, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos ügyekben egy MSZP-Fidesz nagykoalíció alakulhatott ki: bizonyos cégek többször feltűnnek a józsefvárosi és a kispesti közbeszerzési pályázatok környékén, csak éppen eltérő szerepkörben: az egyik brigád az egyik kerületben nyeri a pályázatokat, a másikban vesztes ajánlatokat ad, a másik pedig fordítva.

(Borítókép: Lackner Csaba a kispesti közgyűlés alakuló ülésén 2019 november 11-én - fotó: Rostás Bianka / Index)