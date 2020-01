Jön a hidegpárna és fagytakarót hoz magával

Hidegpárnás időjárási helyzet kialakulását figyelhetjük meg szombattól az Időkép szerint. Szombaton dél körül a keleti országrészre már beült a hidegpárna, ködös, fagyos idő uralkodik, míg nyugaton szeles, de kora tavasziasan enyhe az idő.

A kontraszt az ország leghidegebb és legmelegebb pontja közt 14 fok: Igalban 10 fokos a levegő, míg Ártándon -4 fokot mutat a hőmérő.

Nemsokára nyugatra is elér a hideg, szürke, nyirkos idő. Sőt, vasárnap enyhülés kezdődik a magasban, melynek hatására

gyakorlatilag csapdába esik a hideg levegő a Kárpát-medencében.

Az Időkép előrejelzése szerint előreláthatólag az Alpokalján süthet még ki a nap. Hajnalban mínusz 6 - 0, napközben mindössze -1, +6 fokot mérhetünk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ráadásként tartós, sűrű köd miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki az ország keleti felére és Komárom-Esztergom megyére.

A hideg időjárás hétfőn és kedden is kitarthat az ország legnagyobb részén (mínusz 5 - +4 fok) . A legtöbb helyen napközben is fagypont körüli hőmérsékletekre készülhetünk. Valamivel magasabb hőmérsékleteket a helyenként felszakadozó területeken, valamint a napos hegycsúcsokon lehet majd mérni.

Rossz hír, hogy nemcsak a hideg és a nedvesség esik csapdába ilyenkor. A stabil légrétegben nem lesz jelentős légmozgás, nem tud átkeveredni a légkör, ami a légszennyező anyagok koncentrációjának további növekedéséhez vezethet. Az Időkép szmogtérképe szerint jelenleg Kecskeméten és Szegeden a legrosszabb helyzet, de Esztergomban, Budapesten és Szolnokon is magas a szálló por-tartalom.

Budapesten továbbra is marad a szmogriadó tájékoztatási fokozata, közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. Mint írták, a szálló por (PM10) légszennyezettségi szintje (az egy napra számított átlageredménye) január 8-án és 9-én is három, míg január 10-én egy mérőponton meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 mikrogramm per köbméter).