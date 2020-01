Magyar Nemzet Novák Katalinnak: Ha Gyurcsányék neveztek volna ki valakit diploma nélkül, önök is tiltakoztak volna

Országjárásra indul Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár, jelezte Facebook-oldalán. Az országjárásának első állomása Érpatak lesz, ahol az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség rendezvényén vesz majd részt, és "az agráriumban elő és dolgozó fiatalokkal találkozik majd".

Azzal kapcsolatban, hogy Rácz Zsófia a diplomájának megszerzése előtt, egy rászabott törvénymódosítással lehetett ifjúságügyi helyettes államtitkár, Novák Katalint a kormánysajtó is rendre felkérdezi. A bejelentés után, de még a kinevezés előtt például a Magyar Hírlap vetette fel a témát, ahol Novák egyébként zseniális választ adott: hiába a bejelentés után kellett törvényt módosítani, mégsem számít utólagos törvénymódosításnak, mert a hivatalos kinevezés akkor még nem történt meg. Január 11-én szombaton, három nappal a hivatalos kinevezés után a Magyar Nemzet vette elő a témát, ráadásul nem is egy kérdésben.

A kérdésre, hogy miért kellett egy egyetemi hallgatót helyettes államtitkárrá megtenni, Novák azt válaszolja, Rácz a maga 22 évével a mindennapokban is a fiatalok életét éli, és egy fiatal képviselheti leginkább a fiatalokat: "évek óta figyelemmel kísérem a munkáját, és bízom benne. A diplomáját pedig meg fogja szerezni, a tanulmányait most levelezőn folytatja" - mondja Novák.

Fotó: Novák Katalin / Facebook Novák Katalin és Rácz Zsófia

Majd egy fideszes médiavilágban meglepően erős felvetéssel jön a kormánylap:

"Ha annak idején a Gyurcsány-kormány nevezett volna ki valakit diploma nélkül, önök is tiltakoztak volna."

Novák erre elismeri, hogy bizalmatlan lett volna egy ilyen döntéssel kapcsolatban, de azért, mert "mindaz, amit Gyurcsány Ferenc tett, hiteltelen volt". Novák szerint "bármi, amit ő mond és tesz, bizalmatlanságot kelt az emberekben, hiszen nem is érdemel mást a tettei alapján", ezzel szemben bízik abban, hogy a Fidesz az elmúlt 10 évben bebizonyította az embereknek, hogy bízhatnak bennük. Rácz alkalmasságát pedig azt kéri, a munkája alapján ítéljék meg az emberek.

A kinevezéséhez szükséges módosítást technikai kérdésnek tekintem, hiszen itt arról van szó, hogy egy adott helyzet miatt újragondoltunk egy korábban általunk meghatározott, a kormány működését segítő szabályt. Szó sincs arról, hogy a jövőben bármilyen helyettes államtitkári pozíció a diploma megszerzése előtt betölthető lesz, csak a fiatalokért felelős területen tettünk kivételt

- mondja Novák, aki példának hozza Sebastian Kurz osztrák kancellárt, akit 33 évesen lett kancellár, és hiába nem szerezte még meg a diplomáját, remekül végzi a munkáját, Martin Schulz 64 éves német szociáldemokrata politikusnak, az Európai Parlament volt elnökének pedig egyáltalán nem volt diplomája, sőt, érettségije sem.

Novák Katalin Emmi-államtitkár a 22 éves joghallgató Rácz Zsófiát még december elején mutatta be friss család- és ifjúságügyért felelős helyettes államtitkárként Facebookon, a bejelentés után rögtön kezdeményeztek egy jogszabály-módosítást is az ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkári pozíció esetében, hogy Rácz kinevezhető legyen, amit a parlament el is fogadott még az év vége előtt, idén január 8-án pedig hivatalosan is kinevezték Ráczot.

Néhány hete írtunk arról, hogy Rácz Zsófia tavaly nyáron egy amerikai beszélgetésben az Európai Uniót érintő külső fenyegetések kapcsán mennyire máshová helyezte a hangsúlyt, mint a teljes kormányzati kommunikáció, a közmédia, illetve a csatolt kormánypárti média. Rácz szerint a terrorizmus nem akkora probléma Európában, voltak ugyan borzalmas támadások, de ez nem egy trend. A valódi külső biztonsági kockázat szerinte inkább Oroszország: "mert láttuk, ahogy Oroszország a dezinformációt, mint stratégia használja, hogy káoszt okozzon Amerikában és Európában" - mondta.