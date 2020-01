Mennyire van képben a hét történéseiről?

Ausztrál bozóttűz, Orbán beszédet tart, Irán fölött lelőtt repülő, CES, Golden Globe – annyi minden történik a világban, az ember alig bírja követni. Ezen segít heti összefoglaló kvízünk, amivel Instagram-profilunkon már korábban is találkozhattak, de most bővített formában az Indexen is visszaidézheti a hét legfontosabb történéseit – vagy tájékozódhat gyorsan, ha egész héten nem volt rá ideje. Az eredményeknél minden helyes válasz után megtalálja a témához kapcsolódó cikket.