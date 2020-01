Ismét téma lett Budapest kivéreztetése

A Népszava hétfőn kiszivárogtatott egy állítólag Brüsszelben bemutatott kormányzati tervet, ami az uniós forrásfelhasználást végletesen központosítja, és teljesen a kormányzattól teszi függővé, hogy jutnak-e európai pénzek budapesti fejlesztésekre. A cikk szerint ez alapján a főváros 2021-2027 között nem számíthat pénzre.

Fürjes Balázs államtitkár az MTI-nek nyilatkozva álhírnek nevezte, hogy a kormány megvonná az uniós forrásokat a fővárostól, Karácsony Gergely főpolgármester erre reagálva álságosnak nevezte a kormányzati reagálást, mert a javaslat a Facebook-bejegyzése szerint ott van az ő asztalán is.

A Portfolio elemzése szerint nincs igazán szükség arra, hogy a kormányzat keresztbe tegyen Budapestnek Brüsszelben, mert amúgy se kapna uniós pénzt felzárkóztatásra, hiszen az egy főre jutó GDP arányában Budapest a 2017-es adat szerint az EU-átlag 139%-át állt. A magyar főváros, mint régió két ponton remélhet pénzt:

a HÉV-ek felújítására, amelyek elsősorban Pest megyét, másodsorban viszont Budapestet is érintik

az energiahatékonyság és a klímavédelem területén.

Mindenesetre a vita Magyarországon már megkezdődött a kormány és a főváros között. Fürjes szerint még nem született döntés a 2021-2027 közötti európai uniós (EU-s) költségvetésről, annak szerkezetéről és a pénzügyi felhasználás szabályairól sem. Az unióban még egyetlen kormány sem hozhatott döntést a saját nemzeti forráselosztásáról - tette hozzá. Rámutatott: születtek viszont már olyan kormányzati döntések, amelyek előzetesen leszögezték, hogy bizonyos budapesti projekteknek részesülniük kell majd a 2021-2027-es uniós ciklus forrásaiból. Ilyen a teljes HÉV-hálózat több százmilliárd forintból megvalósuló felújítása, a HÉV-járműpark cseréje és a soroksári Duna-ág rekultivációja legalább 80 milliárdból.

Karácsony azzal vágott vissza: álságos, hogy a kormány illetékes minisztere rezignált arccal letagadja az anyag létezését, pedig az ott van éppen az asztalán. Mint írja, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kormány által most javasolt, szélsőségesen centralizált rendszer nem csupán a hatékony forrásfelhasználás akadálya, de a korrupció melegágya is, továbbá köszönőviszonyban sincs az új Európai Bizottság elsődleges céljaival. A főpolgármester azonnali egyeztetéseket kezdeményez a kormánnyal annak érdekében, hogy egy hatékony, Magyarország egészének érdekeit szolgáló, és a budapestiek számára is fejlesztési forrásokat biztosító rendszert dolgozzanak ki a következő 7 év fejlesztési forrásainak felhasználására. Hétfőn felveszik a kapcsolatot Palkovics miniszterrel, hogy tisztázzák a kormány letagadni szándékolt terveit.

