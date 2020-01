Intim fotókkal csaltak ki több milliót egy mosonmagyaróvári nőtől

Azzal kereste meg a a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságot egy helybéli nő még tavaly év végén, hogy egy férfi több millió forintot csalt ki tőle azzal, hogy a róla készült, és több internetes portálra is kikerült intim fotóit eltüntesse. A nő beismerte, hogy egy korábbi ismerősének valóban küldött magáról intim fotókat, ezeket el is küldte neki a csaló. A nő nem ellenőrizte, hogy képei fent vannak-e a neten, a férfinak bemondásra elhitte, hogy feltöltötte azokat oda, majd több alkalommal is fizetett neki, hogy törölje azokat onnan, írja a police.hu.

Később a csaló a nő korábbi ismerőse feleségének adta ki magát, és azt állította: megtalálta a férjének korábban elküldött intim fotókat. Ezután azzal fenyegetőzött emailben, hogy amennyiben a nő nem fizet azokért, akkor a képek felhasználásával tönkre teszi a karrierjét. A nő a fenyegetés hatására ismét fizetett.

Az üggyel kapcsolatban egy 35 éves, győri tartózkodási hellyel rendelkező férfit január 13-án előállították a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon, majd nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi beismerte a csalást.