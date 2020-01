Választás előtt támogatta Kocsis Máté kéziszövetsége a ferencvárosi kézipályát, utána változott a helyzet

Baranyi Krisztina nyerte a IX. kerületi önkormányzati választást, az addigi fideszes polgármestert, Bácskai Jánost váltotta októberben. A kerület ügyeinek továbbvitele, a kerületi fejlesztések a polgármester-választás kimenetele ellenére is viszonylag olajozottan mentek, így például a korábbi polgármester által képviselt Haller Park ügye is további támogatást kapott az új kerületi vezetőtől.

Bácskaiék még 2018-ban pályáztak a Magyar Kézilabda Szövetséghez, hogy a Haller Parkban a kéziszövetség támogatásával kézilabdapálya épüljön. A kerület tervei a fideszes frakcióvezető Kocsis Máté vezette kéziszövetség elképzeléseivel is találkoztak, így tavaly márciusban Bardóczy Gábor ügyvezető arról a jó hírről tájékoztatta a kerületet, hogy a tornateremfelújítási pályázaton a kerület pályázatát támogatásra érdemesnek találták.

A kéziszövetség „minden esetben kiemelt fontosságúnak és elengedhetetlennek tartja a kézilabda infrastrukturális fejlesztését”, írták a levelükben.

Az azóta eltelt tíz hónapban azonban nagyot fordult a világ, és Baranyi Krisztina kedden újabb fejleményről számolt be a Facebookján. Ugyanez a Bardóczy most már arról tájékoztatta, hogy mégsem tudnak segíteni, ugyanis azóta elfogyott a szövetség erre a célra félretett pénze, és hogy a kerület által befizetett önrészt is visszafizetik.

Megkérdeztük a kéziszövetséget, amint reagálnak, megírjuk.