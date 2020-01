L. Simon kommunista alvó ügynököket lát egy minisztériumban

Támogass te is!

Hétfőn a székesfehérvári városháza dísztermében másodszor is bemutatták a Hóman Bálint és Népbírósági pere című könyvet. A beszélgetésen részt vett Cser-Palkovics András, a város kormánypárti polgármestere, Varga István ügyvéd, korábbi fideszes parlamenti képviselő, a Kesma kuratóriumának váratlanul lemondott elnöke, valamint L. Simon László, a térség országgyűlési képviselője is.

A rendezvényen alapvetően úgy értékelték Hómant, mint akinek történészi munkássága megkérdőjelezhetetlen, politikusi teljesítménye ugyanakkor elítélendő, a kettőt viszont érdemes szétválasztani. Az ezzel kapcsolatos vitával néhány éve részletesen foglalkoztunk ebben a cikkünkben.

Hóman 2015-ös perújrafelvétele, majd rehabilitálása több körben előkerült a beszélgetésen, L. Simon pedig komoly elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy ma Magyarországon "köztiszteletben álló személyek rehabilitációját nem kezdeményezheti akárki, aki tiszteli őket".

"Tehát például ha én egy olyan személy rehabilitációját akarnám kezdeményezni, aki megmentette nagyapámat a háborúban, aztán egy koncepciós per áldozata lett, miért nem lehet ezt megtenni" - tette fel a költői kérdést a politikus. "Mégis kinek az érdeke, hogy ilyen jogtechnikai eszközzel akadályozza meg, hogy a gyalázatos népbírósági perek felülvizsgálata megtörténhessen - folytatta L. Simon, aki nem értette, hogy

mi az oka annak, hogy még a mi kormányunk idején is, a mi Igazsági Minisztériumunknál fogalmazók is úgy írják meg az új törvényt, hogy abból kihagyják azt az egyébként szimbolikus erejű törvénymódosítást, ami a köztudatba lex Varga néven vonult be