Mi lett egy év alatt Magyarország legkeresettebb bűnözőivel?

Január végén lesz kerek egy éve, hogy a magyar rendőrség nyilvános körözési toplistát állított fel, és a honlapján folyamatosan kinn tartja az 50 legkeresettebb bűnöző tablóját. Utánanéztük az első év mérlegének: 15 szökevény megkerült, sokan külföldön rejtőztek, hét különböző országból kerültek elő Írországtól az Egyesült Államokig. Ahogy az indításkor, a toplistát most sem az erőszakos bűnözők uralják, csalások és drogügyek miatt keresik a többséget, de így is vannak öten, akiket a rendőrség különösen veszélyesként tart számon. Milyen női keresztnév fordul elő meglepően sokszor? Kiknek a fejére tűztek ki nyomravezetői díjat? És hogy kapcsolódik össze a lista két legfiatalabb szereplőjének a sztorija? Mutatjuk az aktuális toplista érdekességeit is.

Január 29-én lesz az első évfordulója a magyar körözési toplista felállításának: egy éve vadássza a rendőrség Magyarország 50 legkeresettebb bűnözőjét a police.hu-n tablóba rendezett, áttekinthető és könnyen kezelhető adatlapok közzétételével is. Amikor a toplistát először tették ki, megnéztük, kik kerültek fel rá, most pedig, egy év elteltével, újra átböngésztük, hogy kiderüljön, mi változott, kiket foghattak el azóta, kik az új arcok, még mindig igaz-e, hogy nők csak mutatóban vannak a toplistán, és ritka az olyan szökevény, akinek a kezéhez vér tapad.

A tabló elég nagyot változott, de arról azért messze nincs szó, hogy teljesen lecserélődtek volna a szereplői: nagyjából egyharmada új, kétharmada a régi. 17 név hiányzik az eredeti toplista nevei közül, és 17 új név jelent meg. Ez viszont nem jelenti azt, hogy 17 bűnözőt fogtak el, és az ő helyüket töltötték fel új emberekkel. A valóság nem áll messze ettől, de a helyzet egy fokkal bonyolultabb.

15 elfogás, működő tippek

A toplistáról nem feltétlenül csak azoknak a neve kerül le, akiket elfogtak: vannak olyanok, akiket továbbra is keresnek, de az 50-es tablóról átmenetileg lekerülnek, hogy átadják a helyüket másoknak, olyanoknak, akiket az adott pillanatban valamiért fontosabb ott szerepeltetni. Gál Kristóf rendőr alezredestől, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk:

a 2019. január 29. és 2020. január 6. közötti időszakban a jelenleg látható 50 emberen túl további 23 körözött személyt jelenítettek meg a toplistán.

15-en vannak azok a körözött személyek, akiket elfogtak ezalatt.

Közülük 6-an Magyarországról, 9-en külföldről kerültek elő.

A külföldi rejtekhelyek elég változatosak: Írország, Anglia, Franciaország, Németország, Csehország, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok szerepelt a repertoárban.

Az ORFK szóvivője szerint az eltelt első évben

több olyan lakossági bejelentés is érkezett, amely végső soron a keresett személy elfogásához vezetett.

Ezek pontos közlése viszont a rendőrség szerint “az adott eljárást, a bejelentő személyét, illetve a nyomozástaktikát is veszélyeztetné”, ezért a részletekről nem beszélnek. Egy kivétel azért akadt, amikor nem kellett ilyen érdeksérelemtől tartani, és beszámoltak az esetről: rögtön a toplista elindításának harmadnapján, 2019. január 31-én lakossági tipp alapján fogtak el a Tolna megyei Nakon egy olyan 43 éves férfit, akit több mint 9 éve kerestek kábítószer birtoklása miatt.

A lecserélődött szereplők ellenére a toplista alapjellemzői nem változtak sokat.

A legkeresettebb ötven bűnöző közül a legtöbbet továbbra is valamiféle csalás miatt (is) keresik. Az 50-ből 17-re igaz ez számításaink szerint.

A második leggyakoribb bűncselekménytípus a kábítószerrel kapcsolatos: birtoklás, kereskedelem vagy új pszichoaktív anyaggal visszaélés. 14 ilyen esetet számoltunk össze.

A túlnyomó többség magyar állampolgár. Külföldi állampolgárból ahogy tavaly, most is három van a listán: egy tunéziai és két ukrán, de az ukrán állampolgárok közül is az egyiknek magyar neve van.

Az esetek jóval több mint felében jogerős ítélet született már az illető ellen. Ilyenkor az alapbűn mellé az is felkerül a számlára, hogy nem vonult be a börtönbe, amikor kellett volna. Vannak néhányan olyanok is, akik konkrétan fogolyszökést követtek el. A toplista egyik új szereplője, a különösen veszélyesnek elkönyvelt, kábítószer-kereskedelem miatt körözött Sütő Csaba például házi őrizetben volt Siófokon, amikor tavaly február 18-án levette valahogy a lábáról a nyomkövetőjét, és felszívódott.

Nők még mindig szinte csak mutatóban vannak a legkeresettebb bűnözők között: 6-an az 50-ből.

Cherchez la femme

A lista indulásához képest eggyel nőtt rajta a női bűnözők száma. A tavaly ilyenkori tablón bemutatott öt nőből csak egy hiányzik mostanra, a többi négy még mindig ott van a legkeresettebb bűnözők között, és hozzájuk csatlakoztak ketten. Egyik újonc nőt sem most kezdték keresni, mindketten régóta szökevénynek számítanak, csak a toplistára az induláskor még nem fértek föl.

Fotó: Police.hu Pelikán Ildikó és Sallai Klaudia

Az egyikük, Pelikán Ildikó rovásán lopás és rablás van, és már 2016-ban körözni kezdték. A másik, Sallai Klaudia Ildikó a hírekben is sokat szerepelt egy időben. A mezőtúri nőt kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt keresik. Még 2011-ben hozta el olasz férjétől annak akarata ellenére Magyarországra 3 hónapos kislányukat, és egy idő után teljesen nyoma veszett neki és a gyereknek, Tonello Chantal Ildikónak is. A ma már iskoláskorú kislányt is keresteti a rendőrség, eltűntként. Nemrég egy szakértővel lerajzoltatták, hogy nézhet ki most a kislány, és félmillió forintot ígérnek annak, aki segít őt megtalálni.

Érdekes véletlen, hogy ugyanaz a két keresztnév ismétlődik a körözési toplista női szereplőinél. A hat nőből hármat Klaudiának, kettőt Ildikónak hívnak, ráadásul a kislányát bújtató anya egyszerre mind a két nevet viseli.

Mivel a lista összeállításánál nem az elkövetett bűncselekmény súlyossága az egyetlen szempont, viszonylag kevés rajta az erőszakos bűnöző. Gyilkos már az induláskor is egyetlen szerepelt csak rajta, a csantavéri születésű bérgyilkosként elhíresült D. Csaba, akit azóta elfogtak. Nyáron haza is hozták már Magyarországra, miután március 1-jén a prágai Amadeus szállóban letartóztatta a cseh rendőrség. Letartóztatáskor hamisított iratokat, két pisztolyt és lőszert találtak nála.

Gyilkosságért körözött nincs, de öten veszélyesek

Fotó: Police.hu Német Zsolt és Németh Péter

Gyilkosság miatt keresett bűnöző nincs már a mostani listán, de öt név mellé kitették a különösen veszélyes bűnözőt jelző felkiáltójelet. Köztük van például a magáról a nyomkövetőt sikeresen leszerelő Sütő Csaba is. A kívülálló számára sokszor a körözésben szereplő bűncselekmény jellege nem magyarázza, miért különösen veszélyes az adott ember. A Német Zsolt-Németh Péter rablópárosnál fegyver van a lista szerint, náluk például elég egyértelmű a helyzet, de ez nem minden esetben van így. Van, akit kábítószer birtoklása miatt köröznek, és különösen veszélyesnek számít. Az egyik ilyen esetben a miértre megpróbáltunk rákérdezni az illetékes rendőr-főkapitányságnál, de azt a választ kaptuk, hogy a már közzétetten túl bővebb információt nem adnak.

Fotó: Police.hu Farkas Róbert és Cseh Marcell

Egyébként az sem automatikus, hogy a fegyveres bűnözők különösen veszélyesnek számítanak. Fegyveresek összesen 4-en vannak a listán. A már említett Német-Németh rablópároson kívül van még két ember, akinek a neve mellett szerepel a pisztoly ikon, de a veszélyességet jelző felkiáltójel nem. Az egyik az alvilágban Varjú néven is ismert rabló, Farkas Róbert, aki a toplista legrégebben, 2002 óta keresett szereplője. A másik a szintén rablással gyanúsított Cseh Marcell, aki pár éve fényes nappal fegyverrel rabolt ki egy ékszerboltot a budapesti Retek utcában, majd 350 ezer forintos számlát hagyott a hotelben, ahol kitervelte a magát terhesnek álcázó barátnőjével a rablást.

Fotó: Police.hu Takács János és Tóth Lajos

Az 50-ből csak 2-en vannak, akiknek a fejére díjat is kitűztek. Az egyikük az új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt keresett, különösen veszélyesnek tartott Takács János. A 35 éves férfiért 2019. október 7-én mentek a rendőrök tolnai otthonához, de már nem találták ott, és azóta sincs meg. Hogy pontosan mit követett el, arról hiába érdeklődtünk a Tolna megyei rendőr-főkapitányságon, a nyomozás érdekeire hivatkozva nem tudtak részletesebb tájékoztatást adni. 300 ezer forint jár annak, aki információjával segít Takácsot kézre keríteni.

A másik díjkitűzés a 31 éves Tóth Lajos ügyében történt, akit rablás miatt és azért is keresnek, mert nem vonult be letölteni a kiszabott szabadságvesztését. Annak, akinek a tippje nyomán sikerül elfogni Tóthot, 1 millió forintot ígérnek a székesfehérváriak.

Fotó: Police.hu Fetter András és Kosztadinovszki Viktor Miklós

Az 50-es toplistára felkerült bűnözők többsége egyébként nem ismert figura. A kivételekhez tartozik az egyik újabb szereplő, Fetter András, akiről elég sok újságcikk született még abban az időben, amikor Dominikára szöktette Bandika nevű kisfiát, akit egy láthatásról vitt magával. A férfi, aki ingatlanügynök volt, 2013 májusában vitte magával a gyereket, 2015-ben az Interpol lecsapott rá, már akkor is körözték csalás miatt is. Akkor, 2015-ben egy időre előkerült, ügyvédet fogadott, nyilatkozgatott a médiának, de aztán újra kámforrá vált.

A drogügy, csalás és fogolyszökés miatt is keresett Kosztadinovszki Viktor Miklós neve azoknak csenghet ismerősen, akik emlékeznek az Europol 2017-es, viccesnek szánt, kissé bizarr kampányára. Ebben az uniós rendőri ügynökség személyre, illetve országra szabott képeslapot fabrikált egy-egy kiválasztott körözött bűnözőnek, amin udvariasan megkérték, jöjjön haza. A svédek az Ikeával, a horvátok és a spanyolok tengerparttal, a finnek a Mikulással poénkodtak a képeslapjukon. A magyarok ezzel az üzenettel hívták Kosztadinovszkit, hogy

Tudjuk, hogy szereted a fűszeres dolgokat, úgyhogy készültünk neked egy különlegesen fűszerezett gulyással. Gyere vissza. Üdvözlettel: A Rendőrség

A férfi egyébként valaha egy netes webáruházon keresztül árult különböző drogokat a társaival. Amikor lebuktak, házi őrizetben várta a tárgyalását, és onnan lépett le 2014 novemberében. Ahogy korábban írtuk: Kosztadinovszki rendkívül magas szintű informatikai ismeretekkel bír, valamint jól beszél angolul, nem kizárt, hogy külföldön bujkál. (Az Europol toplistáján egyébként vannak olyan magyar állampolgárok, akik az itthoni top 50-ben nincsenek benne, míg például pont Koszdanivoszki most éppen pont nincs rajta.)

Fotó: Index

Szegedi szerelmesek szökésben

Fotó: Police.hu Péity Dániel és Keller Klaudia Krisztina

A top 50 legfiatalabb szereplője pillanatnyilag egy nő, a 97-es születésű Keller Klaudia Krisztina Szegedről. A férfiak közül a legfiatalabb a 23 éves Péity Dániel László, aki szintén szegedi. Mindkettejüket jelentőség mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása miatt körözik, és Péityt ráadásul különösen veszélyesként tartják valamiért számon.

A Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre visszautasította, hogy bővebb tájékoztatást adjon az ügyeikről, arról, mit is követettek el a gyanú szerint, és összefügg-e a két eset. Erősen valószínű ugyanakkor, hogy igen, és róluk van szó abban a 2016-os rendőrségi kishírben, amely arról számolt be, hogy "október 16-án 2 órakor Szeged belterületén autózott három helyi fiatal, K. Dániel (20), K. Klaudia (18) és P. Dániel (20). A rendőrségi intézkedéskor K. Dániel ruhájából 10,52 gramm növényi törmelék került elő, ami a gyorstesztek szerint marihuánát tartalmazott. Mindhármuk vizeletéből THC-t és kokaint mutatott ki a szakértői vizsgálat."

A nő nevére regisztrált, utoljára 2017-ben frissült Facebook-oldal plusz információt is tartogat, kiderül ugyanis onnan, hogy a két fiatal egy szerelmespárt alkot, legalábbis az utolsó frissítések idején még együtt voltak. Az oldalon egymás jegyeseiként szerepeltek, közös fotókat, szelfiket osztottak meg. Keller Klaudia Facebook-oldalának tanúsága szerint egyébként már nem stimmel rá teljes egészében a régi személyleírása. A rendőrségi oldalon a szájforma rovatba bejegyezték, hogy “vékony ajk”, de a legutóbbi profilkép alapján úgy néz ki: Keller - ravaszságból vagy esztétikai céllal, de - feltöltötte a száját.