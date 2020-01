Tarlós tart a Momentum erősödésétől

A felújítás után rozsdásodó metrókocsi csak három van a 37-ből, az oroszok azokat garanciában javítják, így nem kerül pénzébe a fővárosnak – mondta Tarlós István a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A volt főpolgármester szerint a klímavészhelyzet elnevezést a főváros új vezetése politikai marketingre és riogatásra használja – miközben Tarlós vezetése alatt már fogadtak el klímastratégiát, csak ezt „elhallgatja az ellenzéki sajtó”.

Tarlós szerette a Budapestinfót – a volt főpolgármester elmondása szerint ezt a vele sokszor vitázó Lázár János egykori miniszter Kormányinfójára adott válaszként hozta létre – amelyet utódja, Karácsony Gergely ebben a formátumban nem visz tovább – helyette a miniszterelnökség tart majd ilyen néven tájékoztatást a fővárosi beruházásokról, ahogyan arról szerdán Fürjes Balázs államtitkár számolt be –, és bár nem tervez rendszeresen szerepelni, alkalmanként jövőben is véleményt kíván nyilvánítani, ha a főváros részéről „valamilyen értelmezhetetlen nyilatkozat megjelenik” a személyéről vagy a hivatali idejéről. Tarlós jelenleg a miniszterelnök személyes főtanácsadója, akinek feladata „a közlekedési és közmű-infrastruktúrák nagyberuházásainak véleményezése és az, hogy állandó kapcsolattartó legyen a kormány, a miniszterelnök és a mérnöktársadalom, elsősorban a mérnöki kamara között.”

Tarlósnak elmondása szerint nincs kapcsolata Karácsony Gergellyel, utoljára karácsonykor beszéltek, kellemes ünnepeket kívánva egymással, de az új főpolgármester nem kérte ki a véleményét semmilyen ügyben.

Lánchíd: Tarlós szerint hiba lenne gyalogoshíddá tenni, mert a turisták onnan úgysem élvezhetik a panorámát, a korrózió pedig nem fog eltűnni az autósforgalom kitiltásával.

Gazdálkodás: „a jelenlegi adósságnak több mint a duplájával kellett átvennünk a várost 2010-ben, és ebből a tartozásból több mint hetvenmilliárd forint működési célú volt. Mi 2019-ben nulla működési hitellel adtuk át a fővárost, ráadásul a fejlesztési hitelkeret – ami szintén lényegesen alacsonyabb – nagy része is csak formálisan szerepel a költségvetésben, az még nincs felhasználva.”

Hogy 62 év után kétszer visszanyerte a jobboldali közösség színeiben a várost, az kegyelmi állapot volt volt, mert Budapest lakosságának enyhe többsége más beállítottságú.

2022: sorsdöntő választás lesz, amely „a népességkeveredést okozó illegális bevándorlásról, a nemzetállamiságról, a hagyományos európai és benne a magyar kultúráról és szokásjogról, a családmodellről és a családpolitikáról” szól majd. Tarlós szerint ezért különösen aggasztó a „teljesítmény nélküli”, „külhonban is lobbizó” Momentum térhódítása.

Nyelvtörő kormányszóvivő: A Magyar Nemzet rákérdezett arra, mi a véleménye arról, hogy egyik egykori helyettese kormányszóvivő lett. Tarlós erre ezt válaszolta:

„Szalay-Bobrovniczky vagy leánykori nevén Szentkirályi Alexandrát régóta ismerem. Leánykori neve mindig is jobban tetszett – félig tréfásan még biztattam is, hogy vegye vissza –, hiszen az asszonyneve nehezen kimondható, túl hosszú. A kommunikációban, főleg ha valaki kormányszóvivő, akkor tiszteletre méltó, de nyelvtörő neveket használni nem túl praktikus. Ami a megbízatását illeti, Szentkirályi Alexandra egy okos és jól kommunikáló fiatal édesanya. Jó az orgánuma, kellemes megjelenésű személyiség, aki még a nem feltétlenül extra pozitív híreket is eladhatóan képes kommunikálni.”