Továbbra is élvezhetjük a szürke, borongós időt

Pénteken még stabilan hozza magát Sin City időjárása, a szürke különböző árnyalataiban köd és felhő borítja be az országot, hűvös, párás levegővel burkolva be mindent, szerencsésebb helyeken hószállingózás, ónos szitálás is megörvendezteti az embereket. Csak az ország északkeleti csücskében, és egy szűk nyugati sávban lehet számítani arra, hogy az egyenletes felhővonulást napsütés zavarja meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul, de ahol a nap véletlenül előbukkan, ott ennél pár fokkal enyhébb lehet az idő – írta a Met.hu.

Szombattól azonban ennek vége, na jó, ez csak annyira igaz, amennyire egy átlagos választási ígéret teljesül: egy hidegfront készül északnyugati áramlásával kisöpörni a Kárpát-medence felett megült levegőt, ez nyugaton hóesést is hozhat. Szombaton így is csak kis területen lehet napsütés. A Dunántúl nyugati felén délutántól elszórtan kisebb havazás, havas eső fordulhat elő, másutt szitálás, ónos szitálás, hószállingózás lehet. Mérsékelt marad a légmozgás. Szombaton a hőmérséklet -2 és +4 fok között lesz, a melegebbik vége délkeleten várható.

Vasárnap ugyanez, kicsit több északnyugati széllel.

Bezzeg 1964-ben milyen karakteres volt január 17! Akkor még volt tél, -27 fok volt! És bezzeg 1939-ben! Akkor ha enyhe volt a január, akkor tényleg enyhe volt: tavaszias 17 fokot hozott.