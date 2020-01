Mennyire van képben a hét legfontosabb történéseivel?

Lemondott a teljes orosz kormány, de Putyin is? Mi lett a vége Harry és Meghan botrányos exodusának a királyi családból? Továbbjutottak a fiúk a kézi-EB-n? Hova ment Mengyi "Voldemort" Roland? Megannyi kérdés, és mi mindet fel is tesszük. Itt a heti hírösszefoglaló kvízünk, amivel korábban csak az Instán találkozhatott, de most kibővített formában az Indexen is tájékozódhat, mi minden történt a héten. A kvíz kitöltése után minden kérdésnél a helyes válasz után megtalálja a témához kapcsolódó cikkünket.