Hazavágta a zúzmara az áramszolgáltatást több megyében is

"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye déli részén is áramingadozások vannak, Bács-Kiskunban a rendőrséget is kivezényelték az áramszünet miatt" - írja a Hvg.hu. A lap összeszedte az országos áramkimaradásokkal kapcsolatos híreket, közleményeket a hétvégéről.

A Beol.hu Békés megyei portál arról írt olvasói jelzései alapján, hogy Békéscsabán is előfordulnak áramkimaradások, a belváros több pontján, azon belül a Csaba Centerben is észlelték, hogy néhány üzlet rövid időre teljesen elsötétült. Emellett Gyula és Békés több helyén is akadozik az áramellátás, több helyen a tévéadás is szakadozik mindezek miatt. Korábban Dombegyházán, Mezőberényben, Kevermesen és Magyarbánhegyesen is elment az áram, vezetékek szakadtak le.

Szombaton a megyei áramszolgáltató közleményt is kiadott a problémáról. Azt írták, "a téli időjárás helyenként átmeneti problémát okoz a villamosenergia-szolgáltatásban"

"Az országunk fölött napok óta tartósan megmaradt hidegpárna miatt a lecsapódott pára, dér és zúzmara ráfagy a vezetékre, amelyek jegesedése több helyszínen a kötőelemek meghibásodását és vezetékszakadást okozott a középfeszültségű hálózaton"

- írta az NKM Áramhálózati Kft.

Friss közleményükben a szolgáltató azt írja: "Már több mint húszezer háztartásban állították vissza a villamosenergia-szolgáltatást az NKM Áramhálózati Kft. szerelői. Azonban a hétvégén is kitart a ködös, párás, zúzmarás időjárás az ország területén és különösen Békés megyében és Bács-Kiskun megyében Kecskemét, illetve Kiskunfélegyháza környékén több helyszínen okoz újabb vezetékszakadást a hálózatra fagyott jég. A közép- és nagyfeszültségű hálózaton is előfordulnak rövidebb-hosszabb idejű áramkimaradást okozó hibák, de az NKM Áramhálózati Kft. napok óta megerősített létszámmal dolgoznak ezek elhárításán"

Hozzáteszik, hogy

A szerelők munkáját nehezíti, hogy a vezetékre fagyott dér és zúzmara napközben sem olvad el, így a jégréteg vastagodásával fokozódik a vezetékszakadás kockázata.

"Szerda óta 198 középfeszültségen keletkezett üzemzavar elhárításán kellett dolgozni munkatársainknak. Megerősített létszámmal, napok óta folyamatos, 24 órás folyamatos munkavégzés mellett 20 oszlopot, 10.000 méter vezetéket és 200 kötőelemet cseréltek ki. Az NKM Áramhálózati Kft. mintegy 800 ezer ügyfeléből az üzemzavar naponta 5-8000 ezer embert érintett csupán. Ma a déli órákban 1800 alatt van az érintett ügyfelek száma. Az üzemzavar főként a településeken kívül, a külterületeken élőknél okozott áramkimaradást" - írják.

Vasárnap Csongrád megye déli településeiről jelezték, hogy szombat este óta ingadozik az áramellátás, írja a Hvg.hu. "Sok dél-alföldi településen élő azon háborodott fel, hogy évről-évre emeli a szolgáltató a díjakat (nem a lakossági, hanem a vállalkozók és önkormányzatok számára értékesített áramdíj), de az esetleges áramszünetek nem jelentkeznek a számlákban" - írja a lap.

A rendőrség pedig közleményben jelezte vasárnap, hogy az áramkimaradások miatt néhány településre kivonultak, hogy a közbiztonságot védjék, például Csólyospáloson, Fülöpjakabon, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Tiszaalpáron.