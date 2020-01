Megvan a minősített többsége az ellenzéknek Törökszentmiklóson

A múlt vasárnaphoz hasonlóan most vasárnap is időközi önkormányzati választást tartottak több településen. Köztük a Szolnok megyei Törökszentmiklóson is, ahol a város 1. számú választókerületében futottak neki újra, hogy képviselőt válasszanak, miután tavaly szavazategyenlőség alakult ki. Volt tétje: az ellenzéki vezetésű település testületében éppen egy képviselő hiányzott a minősített többséghez a fideszes képviselőkkel szemben. És nem sokkal az urnazárás után kiderült:

kikapott a Fidesz jelöltje, dr. Pataky Tibor, és az Otthonunk Szentmiklós Egyesület jelöltje, Mészáros Zoltánné győzelmével meg is van az a minősített többség.

A Fideszes jelölt már gratulált is a győztesnek Facebookon.

Törökszentmiklós a fideszes Boldog István választókerületének központja, ahol önkormányzati képviselő a meghosszabbított előzetesét töltő Fehér Petra, Boldog István mindenese is. Az őket érintő, pályázatokkal, közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupciós ügyről itt írtunk bővebben.

A tavaly őszi önkormányzati választáson Törökszentmiklóson egyesületi színekben indultak a kvázi összellenzéki jelöltek a Fidesz jelöltjeivel szemben. Volt tőlük független jelölt néhány választókerületben, de a polgármesteri poszt mellett az összes választókerületben csak a Fidesz és a Otthonunk Szentmiklós Egyesületet indított jelöltet. Az utóbbi egyesület nevében induló, korábban jobbikos támogatással polgármesterséget szerző Markót Imrét újra megválasztották polgármesternek, és csapata négy egyéni körzetet szerzett, plusz egy képviselőjük jutott be a testületbe listáról, míg a Fidesz három egyéni körzetet vitt, és két listás mandátumot szerzett.

Egy választókerületben pedig szavazetegyenlőség alakult ki.

A - polgármesterrel együtt - 12 fős testületben 6-5 lett az arány az ellenzék javára tavaly ősszel. Az pedig, hogy az utolsó képviselő fideszes vagy ellenzéki lesz, azért volt fontos, mert a 12 fős testületben a minősített többséghez 7 fő kell, így ha elviszik a körzetet Markóték a Fidesz elől, megvan a minősített többségük.

A minősített többség egy sor döntés megszavazásához szükséges: rendeletalkotáshoz, szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, intézményvezetői kinevezésekhez például. De az alpolgármester megválasztásához is szükség lenne rá, mivel jelenleg nincs a településen alpolgármester, ami miatt a Kormányhivatal már fel is szólította az önkormányzatot, hogy a törvényességet állítsa helyre. Erről részletesebben a Torokszentmiklosi.hu oldalon írtak.

A két jelölt a város 1. számú választókerületében:

a Fidesz jelöltje dr. Pataky Tibor,

az Otthonunk Szentmiklós Egyesület jelöltje Mészáros Zoltánné

volt.