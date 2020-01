Eddig nem ismert képek tűntek fel Rettegett Ivánról, a sobibóri haláltábor egykori őréről

Eddig ismeretlen fotók kerültek elő a korábban háború bűnökért elítélt John Ivan Demjanjukról, amelyek a sobibóri haláltáborban mutatják az egykori rabok által csak Rettegett Iván néven emlegetett férfit, írja a Spiegel. A férfi 2012-ben halt meg, egy évvel azután, hogy egy müncheni bíróság 5 év börtönre ítélte, mivel bűnrészesnek találta 28 060 zsidó fogoly meggyilkolásában. Demjanjukot rossz egészségi állapota miatt már nem zárták börtönbe.

John Demjanjuk az ellene folyó per idején végig tagadta, hogy gyilkosságokat követett volna el. Ügyvédei arra is hivatkoztak, hogy a férfi SS-igazolványa és más, ellene szóló bizonyíték igazából szovjet hamisítvány. Végül Demjanjuk esetében sem tudták bizonyítani, hogy személyesen elkövetett volna gyilkosságokat, de a bíróság úgy látta: beosztásából adódóan is hozzájárult a láger működtetéséhez, ezért részes az emberölésekben is.

A most előkerült fényképek, amelyeken a fiatal Demjanjuk a lengyelországi Sobibórban működő táborban látható, Johann Niemanntól, a megsemmisítő tábor egyik SS-tiszthelyettesének hagyatékából származnak. Niemannt a táborban 1943-ban kitört felkelésben ölték meg a foglyok.

A 350 fotó egyebek mellett bemutatja a Reinhardt-akció lebonyolítását, amelyben 1,8 millió, Lengyelországból elhurcolt zsidót pusztítottak el különböző megsemmisítő táborokban. Johann Niemann már 1934-ben az esterwegeni tábor őre volt, szolgált Sachsenhausenben és a Führer kancelláriáján, majd részt vett 80 ezer testi és szellemi sérült ember meggyilkolásában. Ezután teljesített szolgálatot a belzeci, majd a sobibóri táborokban. A fotókat hamarosan bemutatja a náci háborús bűnöket feltáró dokumentációs központ.

John Demjanjuk Ukrajnában született Ivan Nikolajevics Demjanjuk néven. 1942-ben a szovjet hadsereg katonájaként esett német fogságba, ahol a vádirat szerint a nácikkal való együttműködés mellett döntött. Így került egy olyan 5 ezer külföldiből - baltiakból, ukránokból, kisebbségi németekből - álló alakulathoz, amelynek tagjait a nácik haláltáborok őrzésére képeztek ki. Az alakulat az SS-nek alárendelt egységként dolgozott. Demjanjuk őrként teljesített szolgálatot a majdaneki, a sobibori és a Treblinka II. megsemmisítő táborokban. A háború után az ötvenes évek elejéig Münchenben élt, majd 51-ben kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol felvette a John nevet, és 1958-ban meg is kapta az állampolgárságot.