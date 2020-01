Igazolás vagy meghatalmazás kell az e-recepthez az ágyhoz kötöttek és a 14 éven aluliak gyógyszereinek kiváltásához

Januártól a 14 éven aluli gyermekek, illetve az ágyhoz kötöttek orvosságainak kiváltása az úgynevezett e-térből csak úgy lehetséges, ha papír vénnyel, vagy az azt helyettesítő felírási igazolással, vagy ezek hiányában meghatalmazással érkezik valaki a patikába, írja a Népszava. A lap szerint azonban komoly fennakadások vannak a patikákban országszerte, a gyógyszer-felírási igazolások kötelező alkalmazásának eltörlése a hónap eleje óta gyakran hozza megoldhatatlan helyzetekbe a gyógyszerészeket.

Az egyik ilyen a 14 éven aluliak és az ágyhoz kötött, receptjeiket önállóan kiváltani képtelen betegek ellátása, amihez

idén június 31-ig továbbra is egy úgynevezett felírási igazolást kell kiadnia az orvosoknak.

Csakis ezzel, vagy ennek hiányában egy meghatalmazással vehetik át az orvosságokat a hozzátartozók, így például a kiskorúak szülei.

Az új szabályok értelmében a szükséges meghatalmazást is az E-térben kellene rögzíteniük a betegeknek: vagy úgy, hogy valaki maga lép be, és az önrendelkezés fül alatt ezt megteszi, vagy valamelyik a kormányablakban kér ehhez segítséget. Csakhogy az E-térben ez a lehetőség még nem működik, ráadásul a Népszava úgy tudja: noha az ehhez szükséges informatikai fejlesztés elkészült, de amíg a tárca nem készíti el a bevezetéséhez szükséges rendeletet, addig azt nem kapcsolhatják be a rendszer üzemeltetői. A lap szerint egyelőre a kormányablakokban sem tudják, mi a teendő, ott ugyanis szintén csupán az e-térben lenne mód a beállításokra.

A rendelkezésnek persze van egyéb hibája is, hiszen, ha valaki azért nem megy maga a patikába, mert ágyhoz kötött, vagy mozgásában korlátozott, akkor az nehezen juthat el a kormányablakig is, hogy ott fölhatalmazzon valakit, tette hozzá a napilap.

Az Index által megkérdezett gyógyszerész szerint is gondot okozhat az átmeneti időszak, főként hogy a felírási igazoláshoz egy ágyhoz kötött beteg, és az általa megkért gondozója (nem feltétlenül rokona) sem jut könnyen hozzá az orvosoktól. A tapasztalatok szerint ugyanis most, hogy a doktorok az e-receptre kötelezetté váltak, nem szívesen adnak felírási igazolást a betegeknek. Az orvosoknak már jó ideje elektronikusan, az úgynevezett e-térbe kell felírniuk a gyógyszereket, és erről csak úgynevezett felírási igazolást adni a betegeknek. Januártól azonban ezt már csak azok kapják, akik ezt kérik, mert látni akarják, hogy mit kaptak, és azt mennyi ideig kell szedniük.

Ráadásul a papíralapú igazolás tervezett, év közbeni kivezetése után, egyelőre nem tudni, mi következik majd.

Noha a szaktárcának abban is lenne jogalkotási teendője, hogy kiküszöbölje az e-tér esetleges meghibásodásából fakadó fennakadásokat, például megteremtse a lehetőségét annak, hogy ha valamilyen informatikai hiba miatt a patikus nem éri el az e-teret a felírási igazolásra is kiadhassa a gyógyszert, az is nagy kérdés, hogy jövőben egy 14 éven aluli gyereknek majd a kormányhivatalban vagy az e-térben lesz-e jogosult megbízni törvényes képviselőjét, azaz jószerivel a szüleit, hogy átvehessék a gyógyszereit.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara mindenesetre a zökkenőmentes vénybeváltás érdekében betegtájékoztatót készített, amit ki is helyeztetett a patikákban.

Január elsejétől ha a maga számára akar gyógyszert kiváltani valaki, akkor ehhez a következőkre van szüksége:

vagy a receptre (amelyen két vonalkódot lát), ha orvosa hagyományos módon írta fel a gyógyszerét,

vagy a felírási igazolásra, amely hasonlít a hagyományos recepthez, de három vonalkódot lát rajta. Ezt akkor kérhetik, ha az orvosúgynevezett e-receptet írt fel. A felírási igazolás akkor szabályos és a gyógyszertárban akkor fogadható el, ha az orvos azt a társadalombiztosítás által rendszeresített papírvényre nyomtatja, rajta van a „felírási igazolás” szöveg, továbbá lebélyegezte és alá is írta.

vagy az azonosítására alkalmas igazolványra, ha az orvos e-receptet írt és nincs kéznél a felírási igazolás.

Ha a hozzátartozónak vált ki vényköteles gyógyszert valaki, szükséges hozzá: