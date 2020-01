Hétvégén 10 fok is lehet

Napról napra melegebb lesz a héten, a hétvégén akár 10 fok is lehet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Ez azonban csak a nappali hőmérsékletekre vonatkozik, hajnalonként továbbra is csípős hideg lesz, pénteken például mínusz 9 fokot is mérhetünk.

Szerdán kezdetben folytatódik a borult, párás, ködös idő néhol ónos szitálással, majd délutántól felszakadozik a felhőzet, mínusz 1 - plusz 6 fokra van kilátás. Tartós, sűrű köd miatt az ország egészére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Csütörtökön az ország nagy részén kevés lesz a felhő, sok napsütés várható, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Napközben 3-7 fok valószínű.

Pénteken lassan szűnő ködre ébredhetünk, de napközben továbbra is napos idő ígérkezik (2-7 fok).

Hétvégén tovább melegszik az idő: szombaton bár szórványosan lehet egy kis gyenge eső, napközben 1-9 fok várható, utóbbit főként délen mérhetjük majd. Vasárnap visszatérnek a felhők és elszórtan kisebb eső is lehet, de kit érdekel ez, ha eközben 10 fokig melegszik a levegő.

