Az M3-ason majdnem megismétlődött a Rezešová-baleset

Csaknem négy év telt azóta, hogy egy BMW sofőrje ittasan, 165 km/órás sebességgel csapódott bele egy lőrinci pár Ford Mondeójába az M3-as autópályán. A baleset okozásával sokáig csak a Ford sofőrjét, Török Bálintot gyanúsították, majd vádat is emeltek ellene. Majdnem négy évbe telt, mire a hatóságok kibogozták, nemcsak Török Bálint, hanem a BMW-s is hibázhatott. És ehhez az kellett, hogy kiderüljön, a BMW-t vezető nő csuklója eltört.

Ivott, súlyosan megsérült, tehát nem hibás?

A férfi és felesége 2016. június 16-án kora este az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalára a 21-es útról hajtott fel. Közvetlenül előttük egy rönkszállító teherautó haladt, amit meg akartak előzni. Az ötgyerekes házaspár úgy emlékszik, már majdnem le is előzték az utánfutós kocsit, amikor hátulról utolérte őket a BMW, mondta a hétfői tárgyaláson a férfi felesége.

Amint kiértünk a gyorsítósávhoz, a férjem egyet kisorolt, majd még egyet kiment a legbelső sávba. Láttam elhaladni mellettünk a farönkszállítót, és még mondtam is, hogy milyen jó volna nekünk ez télire. Amikor elértünk a nagy autó kabinjához, szólt a férjem, hogy fogóddzak meg, mert el fognak ütni!

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a Ford a szalagkorlátnak csapódott, megpördült, és a forgalommal szemben állt meg. Gyakorlatilag totálkárosra tört. Török Bálint és felesége is megsérült, de akkor még nem lehetett tudni, mennyire.

A BMW-t egy 30 éves nő vezette, akivel a rendőrök rögtön a baleset után szondát fújattak. A műszer már a helyszínen elszíneződött, a hivatalos iratok szerint a sofőr véralkoholszintje 0,81-1,50 ezrelék között mozgott.

Csakhogy a bmw-s csuklója eltört, vagyis nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, a rendőrség pedig erre hivatkozva egy eljárásból kettőt csinált.

Külön kezelték a balesetet és az ittas vezetést. Az ügyészség akkor ezt azzal indokolta, hogy „az ittas járművezetés vétségének bizonyítása rövid időt vesz igénybe, ellentétben a baleset körülményeinek és az annak során keletkezett sérülések tényleges gyógytartamának tisztázásával”. A BMW-s ellen így 2016 nyarán csak ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt indítottak eljárást, Török Bálintot pedig közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsították meg. A hatóságok szerint ugyanis szabálytalanul sorolt be a legbelső sávba.

Hat deci rozé, magánéleti válság

A közgazdászként dolgozó nő a baleset napján egyik kolléganőjével utazott Budapestről Debrecenbe, ahol délután ismerősökkel találkoztak és iszogatni kezdtek. A kolléganő azt vette észre, hogy „Kriszti egyre zaklatottabb, sokat telefonál, és haza akar indulni.” Bár volt róla szó, hogy mégis ott alszanak, a két nő végül úgy döntött, elindulnak, mivel „elég késő volt, Kriszti azt mondta jól van, és amúgy is elég karakán”, mondta a tárgyaláson a munkatárs, akit tanúként hallgattak meg. A nő azért akart sietni, mert kiderült, hogy barátja félrelépett.

Az iratok szerint a BMW sofőrje dél és délután kettő között hat deci bort ivott, a baleset 21 óra 17 perckor történt, a nőtől pedig először 22 óra 35 perckor vettek vért. Ekkor 1,00 gramm/liter ezrelék alkoholt mutattak ki a szervezetéből, 23 óra 15 perckor pedig 0,89 gramm/liter ezreléket. A beidézett igazságügyi orvosszakértő számításai szerint a baleset idején a nő véralkohol-koncentrációja 1,22 gramm/liter ezrelék volt, amiből arra következtetett, hogy a sofőr többet ivott, mint hat deci bor.

A nőt nem sokkal a baleset után, még 2016-ban

280 000 forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt,

kötelezte őt a bűnügyi költség megfizetésére, és 6 hónapra a B kategóriájú járművek vezetésétől is eltiltotta. Az ítélet ellen a BMW-s fellebbezett, de az Egri Törvényszék azt 2016. november 11-én másodfokon is helybenhagyta.

Bevágott vagy megfontoltan előzött?

Sokáig úgy tűnt, a BMW sofőrje pénzbírsággal megússza. Időközben viszont kiderült, hogy Török Bálint, a Ford sofőrje is súlyos – nyolc napon túl gyógyuló – nyaki gerincsérülést szenvedett a balesetben, az ügyészség ezért perújrafelvételt kért, és a nőt ittas állapotban elkövetett közúti baleset okozásával vádolta meg. Hétfőn ezért ült Török Bálint mellett már ő is a vádlottak padján. A Hatvani Járásbíróságnak így pedig azt kell eldöntenie, hogy csak egyikőjük vagy mindketten felelősek a balesetért.

Török Bálint a hétfői tárgyaláson arról beszélt, „úgy érezte, a hátulról közeledő BMW még elég messze van, és biztonságosan be tud elé sorolni”. A bíróság több tanút is meghallgatott, többek között azt a párt is, akik látták az ütközést, és az elsők között értek a baleset helyszínére. Autójukkal a külső sávban mentek, de előzni akartak, mert „a belső sávban jobban lehetett volna haladni.”

Ami megvan, az, hogy nem mentünk át a belső sávba, mert érkezett egy BMW, elég nagy tempóban

– mondta a tanú, aki az anyósülésen ült.

Ő akkor úgy saccolta, hogy a Ford 90-100 km/órás sebességgel ment, de mivel előzésben volt, gyorsult, a BMW legalább 180-190 km/órás sebességgel haladt el mellettük, nem sokkal ezután pedig látta, hogy a két autó összeütközik. Ő és barátnője is arról beszéltek, hogy „amint a Ford beért a felhajtóról a külső sávba, rögtön besorolt a belső sávba”.

A BMW sofőrje a nyomozás alatt azt állította, hogy 130 km/órás sebességgel hajtott, a mai tárgyaláson már azt állította, hogy 140 km/órával haladt, az első szakértői vélemény szerint azonban 155-165 km/órás sebességgel haladt, és a BMW ütközési sebessége 150-160 km/órás sebességnél lehetett. A szakértő szerint amikor a Ford elkezdett a belső sávba begurulni, a BMW 50-55 méterre volt tőle. Megállapította, hogy a Ford vezetőjének minden feltétel adott volt, hogy észrevegye a BMW-t, és elhalassza a sávváltást. Ugyanakkor a BMW-s sebessége

ok-okozati összefüggésbe hozható a baleset bekövetkeztével. Amennyiben a sofőr betartja az adott autópálya szakaszon engedélyezett 130 kilométer/órás sebességet, a balesetet még igen enyhe gázlevétellel is elkerülhette volna.

Kísérteties hasonlóság 2012 nyarán Eva Rezešová egy BMW-vel hátulról belerohant egy előző Fiat Puntóba, amelyik az ütközés után kigyulladt. A Rezešová-ügyben a fő kérdés az volt, hogy a kis Punto szabályosan előzött, vagy váratlanul bevágott a szlovák nő elé. Szakértők egy csoportja nem zárta ki, hogy a balesetet a Fiat vezetője okozta azzal, hogy féktávolságon belül kiment Rezešová elé. Az elsőfokú bíróság szerint azonban nem mindegy, hogy valaki józan, és csak 130-cal megy, mert akkor időben le tud fékezni, és tompítja az ütközést. Ha történik is koccanás, nem akkora az ütközés ereje, és lehet, hogy a Fiat Punto utasai még ma is élnének. Rezešovát első fokon ezért a halálos következményért ítélték börtönre. Másodfokon már azt állapították meg, hogy egyedül ő a felelős a balesetért.

Bár az igazságügyi műszaki szakértőt csak a következő tárgyaláson hallgatja meg a bíróság, a vádlottak védői eltérően értelmezik a szakértői vélemény megállapításait.

A BMW sofőrjét védő ügyvéd az Indexnek azt mondta, hogy a sávváltás minden esetben elsőbbségadási kötelezettséggel jár. Herpy Miklós szerint teljesen nyilvánvaló, hogy „egy gyorshajtónak is elsőbbsége van”.

Ha sávot váltok, akkor meg kell győződnöm, hogy van-e olyan, akinek elsőbbséget kell-e adjak. Ez egy alá-fölé rendelt közlekedési viszony. A KRESZ nem tartalmaz semmiféle távolsági vagy sebességi korlátozást, hogy kinek ne kellene elsőbbséget adni. A KRESZ teljesen nyilvánvalóan úgy fogalmaz, hogy meg kell győződnöm arról, van-e olyan, akinek elsőbbséget kell adnom, és annak a sebességétől függetlenül elsőbbséget kell adnom

– mondta a védő.

A másik oldal szerint viszont a BMW sebessége már olyan nagy volt, hogy az megtévesztőnek hatott. Borbély Zoltán ügyvéd az Indexnek azt mondta: a tanúk is arról beszéltek, hogy Török Bálint rosszul mérte fel a nekicsapódó autó sebességét, ez pedig egyértelműen a sebességtúllépésből ered.

Az elsőbbségre jogosultat az elsőbbség sebességtől függetlenül megilleti, kivéve, ha ez a sebesség megtévesztő

– mondta Borbély, a fordos férfi védője.

Török Bálintnak az ügyészség még az előkészítő ülésen 150 ezer forint pénzbírságot szabott volna ki, ha elismeri a felelősségét. A férfi nem ismerte el, továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a balesetet kizárólag a nő okozta.

Borítókép: Török Bálint összetört autója / Fotó: Török Bálint