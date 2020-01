Fürjes Balázs szerint vállalhatatlan, amit a köztévé produkált a Karácsony-interjúnál

Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Twitteren reagált a tegnapi Karácsony Gergely interjúra. Ahogy megírtuk, megválasztása óta először járt a főpolgármester a köztévé M1 csatornájának Híradójában, és olyan abszurdra sikerült, hogy konkrétan történelmi volt mind a 25 perce.

Fürjes Balázs pedig másnap a következőt írta ki:

Jó, hogy nem a választás előtt készült az M1 Karácsony interjú - több ellenzéki, kevesebb fideszes polgármester és képviselő lenne, érthetően. Sokszor éri méltatlan támadás a köztévét, de ez a tegnapi vállalhatatlan volt. Vállalhatatlan a főpolgármester és a budapestiek felé.

A köztévés Karácsony-interjú - amiről érdemes elolvasni hosszabb cikkünket, vagy megnézni videónkat, amiben kiválogattuk csak a riporter kérdéseit - egyik részében egyébként a Lánchíd finanszírozásának kérdéséről is szó volt pár mondat erejéig, amiben Karácsony és Fürjes üzentek egymásnak, erről részletesebben itt írtunk.

Maga Karácsony Gergely egyébként az interjú után Facebookon úgy értékelt: "egy régi álmom teljesült, egy év után ma estére meghívást kaptam a közpénz tízmilliárdokból működő állami propagandacsatorna műsorába. Le lettem kapva a tíz körmömről, amiért elektromos autóval és nem biciklivel mentem a Kunigunda utcába, számonkértek amiatt is, hogy nem ott állt meg az autóm (a bejárat mellett álltunk meg), ahol ők kamerával filmezték volna az érkezésemet.

És a propagandista műsorvezető azt is nehezményezte, hogy Magyarország legnagyobb közvetlen felhatalmazással bíró politikusaként nem értem be közmédiás szereplésként azzal, hogy egyszer mikrofonvégre kaptak egy fotókiállításon. Ezzel együtt is örülök, hogy elmentem a stúdióba, hiszen néha, kijátszva a műsorvezető éberségét, válaszolni tudtam egy-egy kérdésére, mielőtt a szavamba vágott és a közmédia nem sok igazsághoz szokott nézőinek is beszélhettem az új városvezetés zöld elkötelezettségéről, a közlekedés újragondolásának fontosságáról és megoszthattam velük csalódottságomat azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem akar további szerepet vállalni közös nemzeti szimbólumunk megmentésében. De Budapest nem hagyja, hogy az enyészeté legyen a Lánchíd!"

