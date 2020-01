Karácsony: Iszonyú bűnök száradnak a propagandisták lelkén

Azok a propagandisták, akik a valós problémák kibeszélése helyett azok elferdítésén és politikai furkósbottá faragásán dolgoznak, talán nem is sejtik hogy milyen iszonyú bűnök száradnak a lelkükön.

– írta Karácsony Gergely Facebook-oldalán egy nappal a köztévén lement keddi interjúja után.

„A tegnap esti szürreális köztévés beszélgetéssel még nem ért véget a napom. A Máltai Szeretetszolgálat meghívására az általuk üzemeltetett hajléktalanszállókat néztem meg, többek között azt, amit olyan embertársainknak tartanak fenn, akik minden más intézményből kiszorultak.”

„A türelmemet, amire nagy szükségem volt a köztévé stúdiójában, ott, a hajléktalanszállón veszítettem el. Szembesülve azzal, hogy a közpénzből fizetett propagandagépezet számára ezek a nehézsorsú emberek is csak statiszták az aktuális gyűlöletkampányhoz.”

– írta a főpolgármester, jelezve, mi lenne a dolga egy valódi közszolgálati televíziónak: a hajléktalanok helyzete „is része annak a magyar valóságnak, aminek feltárásán többek között a mi közös pénzünkből fenntartott közmédiának dolgoznia kellene. Bemutatni azt a mérhetetlen szenvedést, amin ezek az emberek átestek, és átesnek nap nap után. Nekik is dolguk lenne feltenni a kérdést, hányszor kellett volna valakinek, az államnak, önkormányzatnak, egyháznak, bárkinek kinyújtania a kezét, megállítani a mélybe zuhanásukat. Dolguk lenne azzal is, hogy megmutassák a szociális munkások erőfeszítéseit, azokat a fantasztikus embereket, akik ebben a lehetetlen helyzetben is mindent megtesznek értük.”

A Karácsony Gergellyel készített köztévés beszélgetésről itt, itt és itt bővebben. Azt, ahogyan a köztévé újságírója – Karácsonnyal szemben a kormányt védve – beszélgetést lebonyolította, még Fürjes Balázs is vállalhatatlannak tartotta. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szerint ha ez így az önkormányzati választások idején lement volna, ma Budapestnek még több ellenzéki és még kevesebb fideszes képviselője és polgármestere volna.