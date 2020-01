A bíróság szerint testi sértés bűntettében bűnös. A férfit korábban már kétszer felmentették. Az ítélet most sem jogerős.

Egy hódmezővásárhelyi, családon belüli erőszakkal járó konfliktus-sorozat oda vezetett, hogy 2020. január 3-án egy a nő egy 18 cm pengehosszúságú késsel több alkalommal mellkastájon szúrta férjét, aki súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség szerint a konfliktus régóta tartott a szülők között, amelynek gyakran a három gyermek is szemtanúja volt. A férj ittas állapotban évek óta trágárkodott a feleségével, "illetőleg tettleg is bántalmazza őt amellett, hogy életveszélyesen is rendszeresen megfenyegette".

A nőt életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsítják, a férjével szemben kapcsolati erőszak, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indult büntetőeljárás.

„A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség indítványozta a férj távoltartásának elrendelését a feleségtől, míg a Csongrád Megyei Főügyészség jelzéssel élt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala felé a büntetőeljárásokban felmerült körülményekre figyelemmel a három kiskorú vonatkozásában szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele felől. A főügyészség jelzésére az illetékes járási hivatal ideiglenes hatállyal az egyik kiskorút nevelőszülőnél helyezte, míg a két másik kiskorú vonatkozásában védelembe vétel iránti eljárást folytat amellett, hogy a vér szerinti édesapjuk vette magához őket.”