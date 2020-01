Vizsgálja a NAV az MSZP állítólagos "feketepénzeit"

A Magyar Nemzet szerint az adóhatóság nyomozni kezdett, miután költségvetési csalás gyanúja miatt egy civil feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, miután Szanyi Tibor volt MSZP-alelnök arról beszélt a pártból való kilépése után, hogy expártjában egy úgynevezett fekete kasszából fizettek vezető szocialista politikusokat.

A lap kérdéseire a NAV azt válaszolta, "folyamatban lévő ügyről nem hozhat nyilvánosságra részleteket".

A szocialista párt állítólagos "szürkezónás" kifizetéseiről korábban már többen is nyilatkoztak, köztük Komássy Ákos kerületi elnök, illetve maga Gyurcsány Ferenc is. Ezek után is eljárás is indult, de ezek eredménytelenül zárultak, írja a lap.