A rendőrség vizsgálja, hogyan használhatta Ferencváros kéményseprője a kékvillogós kocsijait

Ferencváros korábbi fideszes polgármesterének, Bácskai Jánosnak van egy jó barátja, Rudits Tibor, akivel – talán nem túlzás kijelenteni – túlságosan is megengedő volt a korábbi kerületi vezetés. A férfi szinte korlátlan lehetőségei a kerületben közismertek voltak, ügyködéseiről a 444.hu készített sok részes tényfeltárást. Ebben a sorozatban figyelmet kapott a kéményseprő vállalkozó kékvillogós autóflottája, ami a kerület különféle pontjain rendszeresen feltűnt.

Az kiderült, hogy a férfi a kerület nagyvonalúságának köszönhetően a kerületi szakrendelővel is megállapodhatott, erre hivatkozva használta a flottát és egy, azóta lezuhant repülőgépét a kerületi sürgősségi betegellátásban.

Csakhogy a megállapodás ideje alatt a vállalkozó szolgáltatásait a rendelő egyszer sem vette igénybe, írja a lap.

Ráadásul a kerületben nincs is sürgősségi központ, különösen nincs reptér, így a 444.hu feltette a kérdést, hogy a járművek mégis, miképpen vettek részt a mentésben. Kérdéseket küldtek a BRFK-nak is, hogyan használhatta a vállalkozó a kék villogót.

A rendőrség azt írta a lapnak, hogy a két szerződésben szereplő terepjáró közül az egyiknek már a megállapodás előtt lejárt a villogóra vonatkozó engedélye, a másiknak soha nem is volt, a repülőről pedig nincs is információjuk. A rendőrség azt is írta, hogy vizsgálatot indít az ügyben.