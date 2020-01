Fenyegető leveleket küldözgetnek a gyöngyöspatai romáknak

A mai napon több gyöngyöspatai roma is feljelentést tett a rendőrségen névtelenül érkezett fenyegetések miatt. Ezt a jövőben is meg fogjuk tenni

- osztotta meg a hírt csütörtök este a Gyöngyöspatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Facebook oldalán. Csemer Géza, a nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint itt az eredménye az elmúlt hetek kormányzati sajtótájékoztatóinak és Orbán nyilatkozatainak, szerinte szabad utat adott a miniszterelnök a nem roma társadalomnak a támadásokra.

Két gyöngyöspatai roma kapott fenyegető levelet csütörtökön, amelyek brutális hangnemben támadják a hazai cigányságot, miután a miniszterelnök kijelentette, mélyen sértené a magyarok igazságérzetét, ha kifizetnék a bíróság által jogerősen megítélt kártérítést a gyöngyöspatai romáknak.

Évekig társaiktól elkülönítve, külön emeleten oktatták a roma diákokat a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolában, a bíróság összesen 99 millió forint kártérítésre ítélte az iskolát, az önkormányzatot és a tankerületet. A kártérítést nem kapták meg a határidőre a roma diákok, az állam egyezkedne velük, hogy inkább természetben fizetnék ki az összeget, és oktatást biztosítanának nekik.

A címzettnek kellett fizetnie a levél kézbesítéséért

A két fenyegető levelél után feljelentést tettek Csemerék a rendőrségen, ahol azt az ígéretet kapták, hogy garantálják a biztonságunkat. "Azt mondták, bármi történik, rögtön ott lesznek" - magyarázta Csemer az Indexnek. Ettől függetlenül van félelem a romákban, nem jó a közhangulat Gyöngyöspatán.

Ahogy általában a megélhetési rasszisták, úgy ez a feladó se fizette meg a tetteinek az árát, még bélyeget se tett a levélre, a címzettnek kellett fizetnie a postásnak

- mondta Farkas Lilla, a roma diákokat képviselő Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány vezetője. A leveleken nem volt rajta a címzett neve vagy címe, csak annyit írt rá, hogy postaládából feladva.

Megtorlás miatt tesz bejelentést

Szerdán Szalayné Sándor Erzsébet kisebbségi ombudsmanhelyettes is vizsgálatot indított, közleményében azt írta, aggodalommal követte a gyöngyöspatai eseményeket. "Meggyőződésem, hogy a kialakult helyzet akaratlanul is erősítheti a többségi társadalomban meglévő romaellenes sztereotípiákat és elősegítheti az indulatok felerősödését is" - fogalmazott. Azt ígéri, a pontos tényállás feltárása után elvi állásfoglalást fog kiadni.

Farkas Lilla örül az ombusmannhelyettes vizsgálatának, és bízik benne, hogy a Kúria tárgyalásáig elkészül a jelentés, amely a bíróság rendelkezésére áll majd a döntés meghozatalakor.

Miután Horváth László, a térség országgyűlési képviselője személyesen őt és az alapítványt is elkezdte támadni, úgy döntött, bejelentést tesz az ombudsmannhelyettesnek megtorlás miatt. Ez a fogalom az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben szerepel. Azt a magatartást nevezik így, ha valaki "az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget." Farkas azt szeretné, hogy vizsgálják meg, kik azok, akik nem megengedhető eszközökkel próbálják rávenni a felpereseket, hogy ne folytassák a jogi eljárást.

"Én nem vagyok egy félős lány - mondja Farkas - Végig fogok mindent vinni, ami ilyenkor végigvihető." Csemer pedig azt ígéri, minden egyes levél után feljelentést tesznek a rendőrségen, ha még kapnak.

Kerestük a rendőrséget, hogy megtudjuk, indult-e nyomozás az ügyben, de cikkünk megjelenéséig nem reagáltak. Válaszukkal később frissítjük a cikket.

Az ENSZ ülésén is Gyöngyöspata volt a téma

A gyöngyöspatai ügy időközben már nemzetközi szinten is téma, az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága épp a napokban vizsgálja a magyar gyermekek helyzetét Genfben. Ennek tárgyalása során kapott kérdést a magyar delegáció vezetője Gyöngyöspatáról.

Nemrégiben született egy olyan bírósági határozat, amely kimondta, hogy kártérítésre jogosultak azok a roma gyermekek, akik Gyöngyöspatán hátrányt szenvedtek a szegregáció miatt, kezdte Ann Skeleton, a Dél-Afrikai Köztársaság delegáltja. "Úgy hallottuk, hogy a kormány megtagadta a bíróságon jogerősen megítélt kártérítés kifizetését. Lehet, hogy a média nem megfelelően közvetítette ezeket a híreket, vagy pontosan mi a helyzet?" - kérdezte a magyar küldöttséget.

Szeretnék mindenkit teljességgel megnyugtatni abban, hogy a magyar kormány természetesen tiszteletben tartja a független magyar bíróságnak a döntését

- válaszolta Beneda Attila, az Emmi család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára, majd arról beszélt, egyeztetések folynak, mert szeretnék elérni, hogy a károsultak "megkaphassák azt az esélyt (...) ami a kárt érintette, és ezzel az esélyük az életben jobb legyen.

És mindenképpen szeretnénk elkerülni annak a legkisebb esélyét is, hogy akár ez a Kúria döntése által keletkezett bármilyen pénzbeli vagy természetbeli kifizetés az ne az érintettekhez, ne a gyermekekhez jusson.

Úgy tudjuk, az ENSZ mellett az Európai Bizottság is figyelemmel követi a gyöngyöspatai eseményeket, miután magyar szakértőjük beszámolt nekik az elmúlt hetek történéseiről.

Kerestük Horváth Lászlót, a térség országgyűlési képviselőjét, hogy megtudjuk, mi a véleménye a fenyegető levelekről, de cikkünk megjelenéséig nem válaszolt. Írtunk az Emminek is az ENSZ üléséről érdeklődve, de szintén nem kaptunk választ.

A gyöngyöspatai kártérítési perről ebben a cikkben írtunk részletesebben.