Tud-e újrázni a Fidesz a NER legbalhésabb városában?

Másodszor is nekifuthat az ellenzék a győri polgármesteri cím megszerzésének, ami a Borkai-videó után sem sikerült. A január 26-án esedékes választásnak a Fidesz részéről egy szívsebészprofesszor, az egyesült ellenzéktől pedig az MSZP helyi vezetője indul. A kampányban most is sikerült előhozni egy videót, igaz, ennek készítésével egymást vádolják a felek. Kérdés, mihez kezdenek a Borkai-időszakkal. A fideszes Dézsi Csaba András szerint – aki nem volt szívélyes viszonyban a polgármesterrel – a hatóságokra kell bízni a nyomozást, az önkormányzat ennek nem áll útjába, Pollreisz Balázs szerint viszont a három, jelenleg is folyó nyomozás csak a jéghegy csúcsa, az önkormányzatnak saját vizsgálatokkal is tennie kell azért, hogy minden csontvázat felkutassanak. Pollreisz szerint kérdés, hol van az a jóval százmilliárd feletti iparűzési adó, amit az Audi 14 év alatt befizetett a városnak, mivel a kétségtelen fejlődés ellenére ez az összeg nem látszik meg a városon.

Ha volt is Borkai-faktor az önkormányzati választásokon, a győri polgármester prostituáltakkal átbulizott kiruccanásáról készült videó pont nem a városban robbant a legnagyobbat: Borkai Zsolt a felvétel nyilvánosságra kerülése után negyedszerre is megnyerte a polgármester-választást október 13-án, amikor az ellenzék a fővárosban és 13 megyei jogú városban is győzni tudott. A Fidesz ehhez a képest Győrben a polgármesteri címen túl 16 egyéni helyből 15-öt behúzott – bár ebben a Jobbik váratlan, az országos vezetést is meglepő visszalépése is segítette négy körzetben.

Borkai helyzete azonban tarthatatlanná vált, kis ellenállás után a Fidesz vezérkara leszólhatott a polgármesternek, aki végül lemondott, így az ellenzék január 26-án ismét nekifuthat, hogy 14 év után megszerezze a kormánypárttól a polgármesteri pozíciót. Az októberi választások eredménye – és a már meglévő fideszes képviselői többség – ismeretében úgy tűnhet, az egyesült ellenzéknek nehezebb dolga lesz, mint októberben: a Fidesz most egy széles körben ismert szívsebészprofesszort indított, akiről ráadásul az is köztudott, hogy nem szimpatizált Borkai vezetési stílusával és azzal a körrel, amely a polgármester körül egyre nagyobb gazdasági befolyásra tett szert.

Dézsi Csaba András szerint másképp kell beszélnie a kormánypárti színezetű önkormányzatnak, mint Borkai tette. Ez kifoghatja a szelet a vitorlájából a Borkai-faktorban – bár nem csak abban – bízó ellenzéknek, amely a DK-s Glázer Tímea októberi veresége után a helyi MSZP-t 2016 óta vezető, 40 éves Pollreisz Balázst indítja a vasárnapi választáson.

Beszélni kell az emberekkel

Dézsi kiemelt programpontja, hogy másképp kell kommunikálnia a polgármesternek, mint Borkai tette. Talán ezzel magyarázható az az egyébként egy kiegyensúlyozottabb világban triviális dolog, hogy szóba áll a sajtóval – azaz a nem kormánypárti felületekként működő médiumokkal. (Igaz, az Azonnali.hu által szervezett polgármesterjelölti vitától Dézsi egyedüliként maradt távol. Ezt azzal indokolta, hogy az a médium LMP-s tulajdonában áll, nem volt semleges rendezvény, ezért nem látta értelmét a vitának, de a lakossági fórumokon és közvetlenül a sajtónak rendelkezésére áll.)

„Persze létezik manipulatív sajtó is, de én harminc éve újságíróként is dolgozom, kollégáknak tekintem a sajtó munkatársait, tudom, hogy ez egy kemény meló, és én ezt tiszteletben tartom. Ha valaki nem tud válaszolni egy kérdésre, akkor a válaszban van a hiba” – mondta, hangsúlyozva, hogy a kormány kommunikációjának alakítása, minősítése nem az ő feladata. „A miniszterelnök pontosan tudta, milyen vagyok, amikor felkért a feladatra, nem kérte, hogy változzam meg. Azt kérte, nyerjem meg a választást és tegyek rendet.”

A felkérés váratlanul érte, Dézsi három nap gondolkodási időt kért. Nem volt a terveiben a polgármesterség, amely előtt Borkai lemondása után nyílt meg az út, ismét, mivel „folt esett Győr becsületén”. „Leültem a feleségemmel, átgondoltuk, hogyan lehet összeilleszteni ezzel az eddigi életünket, és hogy tudok-e segíteni Győrnek.” Ha nem arra jutott volna, hogy érdemes megpróbálnia, akkor sem bánkódott volna. „Ha nem lett volna a botrány, akkor boldog tanszékvezető egyetemi tanárként élném az életemet, foglalkoznék a betegeimmel, a könyveimmel, a madaraimmal. 57 éves vagyok, megvan az egzisztenciám, elégedett vagyok az eddigi életemmel” – mondta Dézsi, aki az általa adományokból 15 éve összehozott Szívcentrum mellett – amelynek létrejöttét kérésére Gyurcsány Ferenc kormányfőként is támogatta – második gyerekkönyvén és egy rockzenei témájú, de az orvostudományt is beleszövő könyvön dolgozik.

„A politika számomra eszköz az ügyek elintézésére, nem politikai szempontokat, hanem a megoldást szem előtt tartva közelítek a feladatokhoz” – mondta, ezzel is máshová helyezve a hangsúlyt, mint ahová a kormánypárti retorika teszi.

Nagy kedvence például a Monty Pythontól a Brian élete, pedig az ötvenéves klasszikus nem épp KDNP-konform, elég csak Rétvári legutóbbi nyilatkozatára utalni egy művészileg értéktelen, Jézusról szóló komédia kapcsán. „Ha az ember nem tud saját magán nevetni, akkor baj van. Számos kifejezés van, amit nem használhatunk, mert keresztény vagy liberális oldalról rossz dolgok közödnek hozzájuk. Bélyegek vannak szavakon, kifejezéseken, ráragasztjuk emberekre, ez nem az én lelkivilágom szerint való. Nem szeretek megbélyegezni embereket.”

Ennek hasznát Dézsi a másik oldalról is megtapasztalta, amikor az 1994 és 2006 között szocialista többségű városvezetés MSZP-s polgármestere 1998-ban felkínálta neki az alpolgármesteri posztot. Meglepődött, de elfogadta az érvet: az első Fidesz kormány alatt kellett egy ember, aki kapcsolatot biztosíthat az önkormányzatnak a kormány felé. 2002-ben aztán nekifutott a polgármesteri címnek, de alulmaradt a szocialista Balogh Józseffel szemben, így 2006-ban nem lepte meg, hogy nem vele számoltak, hanem a kívülről jött Borkai Zsolttal. „Más dolog, hogy ki mit gondolt, ki legyen a jelölt, de elfogadtam őt. És ha megnézzük a polgármesteri pályáját, tagadhatatlan, hogy fejlődött a város a működése alatt.”

Mégis támadt közöttük konfliktus, Dézsi szerint jobban kellett volna a Fideszre támaszkodnia Borkainak, ezért szóvá tette, hogy olyan üzletemberek, tanácsadók jelentek meg körülötte, akik hosszú távon nem biztos, hogy használnak.

Dézsinek nem tetszett Borkai köre

„Polgármester volt a főnök... én elfogadtam és bár nem önszántamból, de a háttérbe húzódtam, és a kerületemmel, Nádorvárossal foglalkoztam, amiben a polgármester is támogatott” – meséli saját „alámerüléséről és kibekkeléséről” Dézsi, akinek közvetve fontos szerepe volt abban is, hogy a külügyminisztert ma Szijjártó Péternek hívják.

Szijjártó szülei és Dézsiék ugyanis családi barátok. 2002-ben „Péter segített nekem a kampányomban, plakátolt, törekvő, szorgalmas volt, jól beszélt angolul. Vittem magammal sok helyre, kis szerencsével listán bekerült az önkormányzathoz, ahol a sport albizottság elnöke lett, intenzív munkát végzett. Amikor gratuláltam második miniszterségéhez, írta, hogy tekintsem ezt magam felé is gratulációnak, mert segítettem a pályája elején. Szerény ember, sokat dolgozik, és büszke vagyok rá, ha segítettem őt.”

Ezt a kapcsolatot viszont nem használta fel, hogy jelezze fenntartásait Borkai körével szemben. „Nem vagyok egy sunyi gyerek, nem az én stílusom fúrni embereket” – mondta. Elégtételt sem érez, hogy végül az élet őt igazolta.

Nem a Borkai-múlt a lényeg?

Dézsi szerint a város működtetésére kell koncentrálni, civilekkel, egyesületekkel, a választókkal konzultálva, a Borkai körét érintő nyomozásokkal neki polgármesterként nem lenne külön feladata. Ha megkeresi a hatóság, az önkormányzat kiad minden dokumentumot. „Nem vagyok nyomozó, de pozíciómból adódóan mindent megteszek azért, hogy a nyomozás abba az irányba menjen, amelyre a jog megkívánja” – ígéri megválasztása esetére.

Másképp látja ezt az MSZP jelöltje: Pollreisz szerint az önkormányzatnak minden csontvázat ki kell emelnie a szekrényből. Nem elég a hatóságra várni, a folyamatban lévő három korrupciós ügyeket vizsgáló – Borkai körét például az Audi-földek kapcsán érintő – nyomozás csak a jéghegy csúcsa, a mélyben lévő ügyeket is meg kell vizsgálni, és ez az önkormányzaton múlik.

„Folyamatosan kérdeztük Borkait, aki az Audi-földek, a Quaestor-ügy és az európai ifjúsági olimpiai fesztivál elszámolása kapcsán is félrebeszélt. Aztán jött a szervezeti működési szabályzat módosítása, amely a Fidesz-többség jóváhagyásával kimondta, hogy a hivatalnokok, a képviselőknek csak a polgármesteren keresztül adhatnak tájékoztatást. A fideszes képviselők úgysem akartak volna kérdezni, nekik ez megfelelt” - mondta Pollreisz, aki 2014 óta van az önkormányzatban, de csak ősztől van helye a költségvetési bizottságban.

Pollreisz is elismeri, hogy Győr fejlődött, a képet azonban szerinte árnyalja, hogy ennek a fejlődésnek a motorja az Audi megjelenése, amely még a Borkai előtti szocialista önkormányzat munkájának eredménye. Másrészt az ellenzéki jelölt szerint az évente 12 milliárd forintnyi iparűzési adó, amely az Auditól jön, sokkal több, mint amennyit a városi költségvetésből a látható fejlesztésekbe beletettek. Meg kell vizsgálni ezeknek a pénzeknek a sorsát. „Polgármesterként erre több lehetőségem lenne. Megállapodtam az Amnesty Internationallel, a K-Monitorral és az Átlátszó.hu-val, hogy szakmai iránymutatásukkal győri szakemberek vizsgálják át a város összes szerződését és a város cégeit. És korrupcióra utaló jeleket találunk akkor a hazai és a nemzetközi feljelentéseket megtesszük.” A kézenfekvő lesorosozásra Pollreisz azt mondta: amikor 2007-ben Orbánt a TASZ védte, valahogy nem merült fel a Soros-maffiázás a Fideszben.

De mitől nyerne, ha októberben sem sikerült?

Tévedés azt, hinni, hogy a videónak nem volt hatása már októberben is – vélte Pollreisz, aki alapvetően fideszes belső leszámolást sejt a Borkait és Rákosfalvy Zoltán ügyvédet lenullázó Ördög Ügyvédje mögött. Elvégre 2014-ben Borkai könnyedén, 61 százalékkal nyert, hétezer szavazatot verve a négy ellenzéki egyesített eredményére – amit felesleges is együtt számolni, hiszen az ellenzékiek külön indultak, a legerősebb MSZP-s jelölt is csak 13 százalékig jutott – októberben viszont a valóban egyesült ellenzék már csak 600 szavazattal maradt el Borkaitól.

Ráadásul a részvétel csak 45 százalékos volt, Pollreisz szerint a többség azért maradt otthon, mert azt gondolta, nincs esély a változásra, „aztán másnap azzal szembesültek, hogy az országban sok helyen megtörtént az a változás, amit ők is szerettek volna”. Most tehát esély van az ő bevonásukra is.

Pollreisz bízik az eddig otthon maradt szavazókban

Pollreisz most októberben saját körzetében négy százalékponttal maradt alul a 38 százalékkal győztes fideszes jelölttől. A többit egy független és két civil szervezet képviselője gyűjtötte be, mindkettő – a Civilek Győrért és az Összefogás Győrért – a mostani polgármester-választáson is indít jelölteket, Pollreisz szerint csak az ellenzék megosztására, szívességet téve ezzel a Fidesznek.

Szerdán egy újabb váratlan szereplő jelent meg a kampányban:

az MSZP helyi szervezetének volt alelnöke közölte a Fidesz jelöltjét, Dézsi Csaba Andrást támogatja.

Németh Árpád sajtótájékoztatóján mondta el, hogy a választás sorsdöntő, és ő a közös közgyűlési munka során szorgalmas és tehetséges embernek ismerte meg Dézsit. Győrnek az ő személyére van szüksége – idézte az MTI Némethet, aki elismerte, hogy az elmúlt években megromlott a kapcsolata az MSZP-vel, amely „neoliberális irányba mozdult el, és a globális trendeket követi”. Kifogásolta Pollreisz javaslatát az Amnesty International bevonásáról, mondván ezzel az MSZP jelöltje „Soros-szervezeteket hozna a városházára”.

Ki rénszarvasokra, ki ikrekre

Pollreisz szerint októberben „a NER állatorvosi lóként mutatta meg magát Győrben”. „Láttuk, hogy a Borkai-bárók, a NER-lovagok hogyan élnek, gyanús vagyonokból, hogy szabad idejükben mire vadásznak: ki rénszarvasra, ki ikrekre.” És persze ott van az önkormányzathoz lojális helyi tévé, a KESMA-ba olvasztott megyei sajtó, meg az álcivilek.

Hogy az önkormányzati többség a vasárnapi választástól függetlenül a Fideszé, Pollreisz szerint nem csökkenti az esélyeit. „A költségvetés 80 százaléka működési kiadásokról szól, ezekben nincs vita, a maradék 20 százalékon lehet. Ezeket a vitákat a nyilvánosság előtt folytatnám le, közgyűléseken, az adott városrészt érintő közvetlen fórumokon.”

Ha az ott született döntéseket pártutasításra aztán mégsem támogatná a fideszes képviselő, „akkor nem velem lesz vitája, hanem saját választóival.”

A kampány csúnya dolog

Amit Dézsi és Pollreisz is azonos jelzőkkel illet, az a kampány. Mindketten durvának és személyeskedőnek találták, igaz, ellenkező előjellel. Dézsi lezárta saját Facebook-oldalát is, amelyre műtétre igyekezve is kitett egy videót. Azt külön fájlalta, hogy a sajtó egy része minden alap nélkül felvetette, hogy a videóval töltött másodpercekkel a beteg életét veszélyeztette. Megmosolyogta, hogy szemére vetik a 13 éve 3 millióért vett Jaguárját, a hasonló korú Porschéjét és a papagájhobbiját. De amikor a felesége kapott obszcén fenyegetést, azt már nem volt vicc – mondta.

Ugyanígy nem vicc az sem, hogy Pollreisz előző munkahelyéről való távozásáról szóló papír került a kormánypárti sajtóhoz. Az adatkezelési aggályokat felvető ügyben feljelentést tervez az ellenzéki politikus. Szerinte elgondolkodtató az is, hogy ő alig jutott plakáthelyhez, miközben Dézsi arcképével tele van a város. (Dézsi szerint Pollreisz egyszerűen későn kezdett hozzá a helyek bérléséhez.)

Egy ügyben viszont az ellenzék és a Fidesz is egyformán feljelentésről beszél, és ez ismét egy videó, igaz, szex nincs benne. A felvételen helyiek számolnak be arról, hogy a kormánypárt pénzt ígért nekik szavazatukért. A város fideszes alpolgármestere szerint ezt az ellenzék csinálta, pénzt ígérve a hazugságért az alanyoknak. Az ellenzék szerint az egészet a Fidesz csinálta, hogy utána a hamisítványt az ellenzék nyakába varrja. Az alpolgármester feljelentést ígért, de Fekete Dávid kérdésünkre nem reagált, így nem tudni, hogy feljelentését megtette-e. Pollreisz közölte, szükség esetén ők is feljelentést tesznek.

(Borítókép: Dézsi Csaba András, a Fidesz jelöltje. Fotó: Szilli Tamás / Index)