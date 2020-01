Rendőrök vittek el egy csecsemőt, mert a hatóságok születése óta nem tudtak róla semmit

Rendőrök vittek el egy csecsemőt a Bács-Kiskun megyei Dusnokon, mert a gyerekről születése óta nem tudtak semmit, írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

A rendőrök rendőrautókkal állták el a kisfiút szállító autó útját január 22-én. Felszólították a férfit, akin gyerekrögzítő hámban volt a gyerek, hogy adja át a kisfiút, de ő ennek nem tett eleget. Ezután a rendőrök lefogták a férfi kezeit, és elvették a gyereket, a férfit pedig szabálysértés miatt előállították.

Az esetről videó is készült, legalábbis arról, ahogy a rendőrök bekopognak a kocsi ajtaján, majd azt mondják:

Itt van egy ismeretlen szülőktől származó gyerek, akit nekünk kell elhelyezni.

A lap szerint a kisfiú szeptember 5-én született. A gyámhivatal állítása szerint szeptember 20-a óta semmit nem tudtak a gyerekről és az állapotáról, a hivatalos papír szerint ezért aztán novemberben elrendelték, hogy vegyék nevelésbe a csecsemőt.

Amikor ezután a házhoz menni pár nappal később, és ezt végrehajtani, a gyámügy szerint a házból kijött 10-15 fő, és "fenyegetően léptek fel".

Ezért aztán úgy döntöttek, január 22-én újra megpróbálják nevelésbe venni a gyereket, ehhez pedig a rendőrség segítségét kérték.

A szülők szerint a hatóságok azért léptek fel, mert a család nem akarta anyakönyveztetni a gyerekét, erről egy videóban beszéltek még októberben. "Ha be tudják bizonyítani azt, hogy ők milyen hatóság által járnak el, és hová szeretnék a gyermekünket anyakönyvezni, akkor oké. De amíg nem tudják ezt bizonyítani, addig semmi keresnivalójuk. Mert hogy ugye hova jegyzik be? Magyarországba? New York-ba? Az USA-ba?" – mondták a szülők erről.

A lap szerint felmerült az is, hogy a kisfiúnak nem akarják beadni a kötelező védőoltásokat.

A lap kereste a rendőrséget is, akiktől azt a választ kapták, hogy a Bajai Járási Hivatal felkérésére voltak jelen Dusnokon, törvényi kötelezettség alapján.