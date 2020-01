Egyelőre nem tudni, pontosan hány helyről, de százmillió forintnál is nagyobb értékben zsákmányolt készpénzt és különböző tárgyakat betörésekkel egy 36 éves és 43 éves férfi, írja az MTI. A rendőrség egy pénteki sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a két férfit a napokban fogták el, miután egy tavaly december végi balatonlellei és balatonszemesi betörés után azonosították őket kamerafelvételek, cipőnyomok és DNS-minták alapján. A büntetett előéletű, Pest megyei testvérek jó anyagi körülmények között élő emberek otthonaiba jutottak be, miután a tulajdonosok elmentek otthonról.

Az ügyészség, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Készenléti Rendőrség, a Terrorelhárítási Központ részvételével zajló ügyben nyolc helyszínen tartottak házkutatásokat, ahol bűncselekményekből származó luxusórákat, ékszereket, aranytollat, éremgyűjteményt és egyebek mellett egy nagy értékű lopott autót is találtak. A két férfi három vadászfegyvert is zsákmányolt, azokat még keresik a rendőrök.

A testvérek igyekezetek eltüntetni a nyomokat, ezért a lopott autó utasterét borssal szórták be és sárral kenték be. A két férfit nagyobb és jelentős értékre dologi erőszakkal elkövetett lopással, valamint lőfegyverrel, lőszerrel visszaéléssel gyanúsítják, a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. A rendőrség várja a sértettek jelentkezését.