A gyöngyöspatai romák jogerősen megnyert perében segítő alapítványt kikerülve egyeztetnének az érintettekkel

Közvetlen konzultáció kezdődik a gyöngyöspatai iskolaügy érintettjeivel, a település önkormányzata és a tankerület a jövő héten a felpereseket levélben keresi meg, hogy szervezett képzéseket kínáljanak nekik. Ezt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján, írja az MTI.

Rétvári elmondta, a tankerület és az önkormányzat közös jogi képviselője levelet írt a felperesek jogi képviselőjének, indítványozva, hogy kezdjék meg az egyeztetést a természetbeni kártérítés lehetőségéről. Elmondása szerint bár kezdetben nyitottságot tapasztaltak, néhány nappal később olyan választ kaptak, amely szerint a jogi képviselő nem tartja valószínűnek, hogy ilyen egyeztetés eredményre vezetne.

Rétvári megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte, hogy bár az alapítvány (Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány) megbízottai ellátogattak Gyöngyöspatára és beszéltek azokkal, akiket képviseltek, arra a kérdésre, kik fogadnák el a természetbeni kártérítést, pertaktikai okokból nem válaszoltak. Az államtitkár ezután azt mondta, úgy látják,

nem várható érdemi segítség a felperesek képviselőitől, ezért a legcélravezetőbb, ha a tankerület és az önkormányzat közvetlenül indít egyeztetést.

A 444.hu beszámolója szerint Rétvári úgy fogalmazott, „a Soros György által pénzelt alapítvány” nem a romák segítésében érdekelt, hanem hogy minél több pénzt próbáljanak a tankerületekből kisajtolni, ám a kérdésre, hogy hogyan lehet pénzszerző egy pro bono ügyvédekből álló szervezet, Rétvári annyit mondott: a belső elszámolásról semmi információ nincsen, átláthatatlan. Nem tudja, pontosan ebből az ügyből vagy más ügyekből milyen perköltségre, átalányra jogosultak. A beszámoló szerint Rétvári hozzátette:

Mi elismerjük, hogy őket kár érte, nem is ennek nagyságrendjével vitatkozunk, hanem azon, hogy a jóvátétel miképpen történjen. A teljesítés módjában egyeztetünk a felperesekkel, és ha sikerül velük megegyezni, az teljesen jogszerű

Jogerős bírósági ítélet mondta ki 2019 szeptemberében, hogy 2003-tól 2017-ig szegregált oktatás folyt egy gyöngyöspatai iskolában, ami sértette a roma diákok jogait, akiknek ezért összesen közel százmillió forint kártérítést kell fizetni. Ezt január 17-ig kellett volna kifizetni, ám ez nem történt meg, sőt: Orbánnal kezdve a teljes kormány és annak médiája sorosozós támadást indított az ítélet ellen. Végül egyeztetés indult a gyöngyöspatai romák és az alperesek (önkormányzat, illetve az iskola fenntartója, a tankerület) között, a romák képviseletét pedig az az alapítvány látja el, akik a perben is képviselték őket, az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány. Az ajánlat: pénz helyett különböző oktatásokkal kártérítenék a romákat.

Az alapítvány három nappal ezelőtt hívta össze az érintetteket a településen, hogy elmondják, milyen lehetőségeik vannak, és hogy megkérdezzék őket, mit akarnak. Erről a 444.hu írt helyszíni riportot, és a megbeszélés után Farkas Lilla az alapítvány munkatársa úgy nyilatkozott, a gyöngyöspatai romák nem kérnek a Fidesz ajánlatából.

A térség fideszes országgyűlési képviselője kedden egy sajtótájékoztatót tartott, majd egy Facebook-posztban ment neki a romákat képviselő alapítványnak, és hozzá egy általa is elismerten zárt, titkos csoportból posztolt részleteket. Horváth László (Laci) ebben azt írta, nem igaz, hogy az egyeztetés végén mindenki arra jutott, hogy pénzt akarna, és ő úgy tudja, nem is egyeztetés volt, hanem zűrzavar, veszekedés. Majd azzal vádolja meg az alapítványt, hogy megállapodás, szerződés van köztük és a romák között, és a romákat egyezkedésre akarják rávenni a minél nagyobb haszon érdekében.

Erre a posztra az alapítvány vezetője, Mohácsi Erzsébet is reagált Facebookon. Posztjában azt írja "nyilván van megállapodás az alapítvány és a felperesek között, különben hogy a csudába képviselhetnénk bíróságon?", és hozzáteszi, nem nekik van politikai céljuk, nem ők tartottak még egy sajtótájékoztatót is az ügyben, hanem Horváth. És azt is hozzáteszi: "nem ez az egy ügyünk van, amivel nem hencegtünk el, pedig decemberben is nyert 7 csörögi gyerek ugyanúgy, iskolai szegregáció miatt. Többmilliót, kamatokkal. Tud róla? biztos nem!". Szerinte a politikusnak csak egy célja van, hogy ne kelljen kifizetni a megítélt kártérítést, és hozzáteszi: "én a helyében nem állnék ki lopva szerzett információkkal uszítani, hanem inkább szégyellném magam...."

Az ügy előzményeiről itt írtunk részletesen.