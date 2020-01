Rendőrök, tűzoltók és polgárőrök teljesítették egy hatéves kislány kívánságát

Egy hatéves kislány kívánsága az volt, hogy rendőrautóba ülhessen, végül a rendőrség, a polgárőrség és a katasztrófavédelem munkatársai együtt látogatták meg és teljesítették a kívánságát, írja a rendőrség.

Az édesanya a gyermek kérését az önkormányzat munkatársának, Nagyné Baráth Mónikának mesélte el, aki a bátonyterenyei rendőrség, illetve a Nógrád megyei kapitányság munkatársaival összefogva, együtt teljesítették január 25-én Amira kívánságát.

Otthonában látogatták meg az egyenruhások a kislányt, akinek nagy öröm volt, hogy Knapcsek Károly rendőr törzszászlóssal együtt utazhatott a szolgálati autóban. Tamás-Kovács Andrea rendőr őrnagy, valamint Gergely Annamária rendőr százados a megyei és városi baleset-megelőzési bizottságnak köszönhetően játékokat is adtak a gyermeknek.

A kezdeményezéshez csatlakozott továbbá a Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi Őrs hivatásos állománya, valamint a Rákóczibányai Polgárőr Egyesület is. A gyermek a tűzoltók felszereléseit, szolgálati gépkocsiját is megnézhette, majd a polgárőrök és a tűzoltók is ajándékokat adtak neki.