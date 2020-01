Hat Vunhanban rekedt magyarból csak egy akar hazatérni

Nagyjából 800 francia állampolgárt vihetnek haza. Csehországban előzetes intézkedéseket vezetnek be.

Nincs magyar koronavírusos beteg - jelentette be vasárnap a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára, Menczer Tamás. Sem Magyarországon sem külföldön nincs tudomásuk magyar betegről, és olyan külföldiről sem tudnak, aki úgy tartózkodik Magyarországon, hogy korábban megbetegedett volna, mondta az MTI szerint.

Az önkéntes jelentkezés alapján a KKM már hat magyarról tud, akik a lezárt Hopej tartományban vannak. Mind a hatan egészségesek, a pekingi magyar nagykövetség mindannyiukkal kapcsolatban van.

Négyen egy gyár újranyitásán dolgoznak Vuhanban február elejéig, és nem szeretnék elhagyni a várost. Egy másik ugyanott tartózkodó magyar azonban elhagyná a várost, amint lehet, de nem Magyarországra utazna, hanem egy másik tartomány fővárosába, Hangcsouba menne, ahol él és dolgozik. A hatodik magyar nem Vuhanban, hanem Hopej egy másik városában él, és amint lehet, hazatérne Magyarországra - mondta.

A pekingi magyar nagykövetség kapcsolatban van a kínai külügyminisztériummal, valamint Hopej tartomány, és Vuhan város külügyi irodájával is.

Itthon nincsenek ilyen megbetegedések, bár eddig két gyanús eset volt, de mindkettőnél kiderült, hogy nem a koronavírusról van szó. Menczer szerint amennyiben a vírus megjelenne Magyarországon, Budapesten és vidéken is megvannak azok az egészségügyi protokollok, amelyek szerint el kell járni.

A külügyminisztérium fokozottan figyeli, hogy a világon - és főként Európában - az országok milyen biztonsági protokollokat léptetnek érvénybe, valamint azt is, hogy a repülőtereken bevezetnek-e rendkívüli intézkedéseket. Azt is figyelemmel kísérik, hogy van-e olyan ország, amely utazási korlátozást vezet be Kínával szemben, de ilyen döntésről jelenleg nem tudnak - mondta.

Ha bárkinek segítségre van szüksége, a budapesti, 24 órában hívható:

konzuli ügyeleti vonal száma +36 80 368 036,

Viberen a +36 30 363 6555,

WhatsApp: +36 30 363 6111

A pekingi nagykövetség ügyeleti vonala a +86 1 370 138 2159-es telefonszámon érhető el.

(Borítókép: A tüdőgyulladást okozó új koronavírus miatt védõmaszkot viselnek az utasok a sanghaji Hung Csiao vasútállomáson 2020. január 22-én. Fotó: Lu Hung-csie / EPA / MTI)