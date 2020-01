Visszatolattam és mondták, hogy felsőbb utasításra nem mehetnek tovább

Csenyéte egy apró zsákfalu alig húsz kilométerre a szlovák-magyar határtól. A kis borsodi településről az a hír járja, hogy aki nem odavalósi, azt a helyiek nem is nagyon engedik be a faluba. Minket is a frissen megválasztott polgármester, Kiss István várt a település határában álló „kék házban”, ahol – mint minden nap – most is a Máltai Szeretetszolgálat emberei osztottak ételt. Szombaton este ő közvetítette élőben a Facebookon, hogy Csenyétén azért halt meg egy férfi, mert a mentők rendőri erősítésre vártak.

Az Országos Mentőszolgálat szerint kollégáik azért nem mentettek, mert a férfi rokonai már telefonon is fenyegették és szídták őket, ezért „a helyszínre küldött egységeknek rendőri segítséget és védelmet kértek”. A falu határában, a Csenyéte táblánál találkozott a Krasznokvajdáról indított mentőkkel a polgármester is, őket egyébként személyesen is ismeri.

Lehúztam az ablakot és annyit mondtam, siessetek!

– mondta az Indexnek Kiss István.

De a mentőautó nem indult el, ezért a polgármester visszatolatott. Akkor mondták neki, hogy „felsőbb utasításra” nem mehetnek tovább, meg kell várniuk a rendőröket. Kiss végül nélkülük ment a család házához, ahol a konyhában egy fiatalember próbálta újraéleszteni a 49 éves férfit.

Lehet, hogy elszabadultak az indulatok, ezért bocsánatot kérünk

Kótai Győző szombat este a mellkasát fájlalta, de úgy volt vele, hogy biztosan csak megfázott, még egy kis teát is főzött magának. A férfi nem sokkal este hat után fürdés közben, a kádban lett rosszul, felesége próbálta valahogy kiemelni a vízből a fejét, miközben az egyik rokona a 112-t hívta. A családtagok híváslistája alapján a mentők az első hívást 19 óra 9 perckor kapták és több mint 12 percet beszéltek a hozzátartozókkal, akik egyre többen lettek, és egyre jobban pánikoltak.

Kértem az utasítást a diszpécsertől, hogy mit tegyek, mert nem kap levegőt, el van kékülve a feje. És ő mondta, hogy mit tegyek, én meg úgy csináltam

– mondta az Indexnek az elhunyt férfi keresztfia.

Miközben Dani a keresztapja mellkasát nyomta, a diszpécser azzal nyugtatta, hogy Krasznokvajdáról és Encsről is elindítottak egy-egy mentőegységet. Addigra viszont már az 500 lelkes település fele Kótaiék házához gyűlt és többen, egymástól függetlenül, újra és újra a segélyhívószámot hívták. A polgármester szerint

nincs kizárva, hogy ekkor többen is megfenyegeték a mentőket, ez viszont csak azért történhetett, mert „késlekedtek.”

„Ha voltak is ilyen fenyegetőzések, azért elnézést kérnek”, mondta a polgármester, aki egyébként 19 óra 21 perckor maga is felhívta a 112-t, és több mint 3 percet beszélt a mentőkkel. Kiss végül nem sokkal este fél nyolc után ért Kótaiék házához és mivel ő tudta, hogy egy mentőautó a falu határában áll és vár, az eszméletlen férfit a kocsijába tette és a mentőkhöz vitte.

Pont akkor ért oda a másik mentőautó és nagyjából 15 perc múlva két rendőrautó is

− állítja a polgármester.

A férfi viszont meghalt. Azt, hogy a halálát pontosan mi okozta, a szakértői vizsgálat fogja kideríteni, a polgármester viszont feljelentést tett a rendőrségen. A mentőszolgálat szerint kollégáikat annyira megviselte a „veszélyeztetettség”, hogy a szolgálatukat sem tudták folytatni, a történteket pedig pszichológus segítségével dolgozhatják fel.

„Gyere ki, mert meghal!”

Csenyétén 528-an élnek, ebből 260-an gyerekek. A településen van óvoda és negyedik osztályig általános iskola is, de hétfő délelőtt valószínűleg több gyerek szaladgált az utcákon, mint ült az iskolapadban. Munka nincs, a nyomor pedig kézzel fogható, de a helyiek szerint ez „nem egy balhés falu”, a rendőrök is „csak a falopások miatt jönnek, akkor viszont mindig”, mondják.

A szombati tragédia kapcsán mindenki egy két évvel ezelőtti esetet emlegetett. Akkor egy ötéves kisfiúhoz hívtak mentőt, de a család azt állítja, akkor sem indultak el időben hozzájuk. A gyerek édesanyja az Indexnek azt mondta, hogy fia epilepsziás és vesebeteg volt. 2017. december 31-én rosszul lett, ezért először az encsi orovosi ügyeletre vitték, ahol azzal nyugtatták „komoly baja nincsen, csak meg van fázva”, egy nappal később pedig meghalt.

Másnap mondogatta, hogy alig kap levegőt. Sápadt volt, rosszul érezte magát. Hívtuk a mentőt, de nem jött ki. Azt mondták beutaló kell

– állította a nő.

Beutalójuk nem volt, ezért a gyerekkel végül az apja indult el autóval. Közben a mentőket is többször hívták és üvöltöttek velük, hogy „gyertek ki, mert meghal!”, meséli az anya. Férje a gyereket végül néhány kilométerre Csenyététől, Baktakéken adta át a mentőknek, akik el is indultak a kisfiúval a miskolci kórházba, de a gyerek útközben meghalt. Az ügyben akkor rendőrségi eljárás is indult, de a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntették. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot, hogy megtudjuk, hogyan történt pontosan a két évvel ezelőtti eset, de kérdéseinkre nem válaszoltak. Ugyanazt a közleményt küldték el, amit tegnap adtak ki a férfi halálával kapcsolatban.

(Borítókép: Kiss István polgármester és az elhunyt férfi rokonai Csenyétén 2020. január 27-én. Fotó: Huszti István / Index)