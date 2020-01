Lagymatag, novemberi idő lesz kedden

A hétfőihez képest kevesebb lesz az eső kedden és arra is van esély, hogy egy kicsit kisüt a nap – derült ki a Met.hu előrejelzéséből. A hegyvidéki területen hózápor is lehet. Élénk, helyenként erős lesz a nyugati szél. Egy átlagos január 29-nél valamivel enyhébb lesz az idő, nappal 3 és 8 fok közötti hőmérséklet várható, az éjszakai levegő is csak +2 és -3 fok közé hűl le.

Ez a nap tartja a meteorológia történetének egyik legrégebbi rekordját. Balatonfüreden -27 fokot mértek 1893-ban.

Nem meglepő módon a melegrekord már 21. századi, 2002-ben 20 fokos tavasz volt a Baranya megyei Mázán.