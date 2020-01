Gulyás: Ideiglenes börtönöket alakítanak ki a zsúfoltság miatt

Cikkünk folyamatosan frissül.

Az idei második kormányinfót tartják csütörtök délelőtt a Miniszterelnöki Kabinetirodában. Az elsőn Orbán Viktor válaszolt az újságírók kérdéseire, most Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez lesz Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő első kormányinfója kinevezése óta.

Készül az akcióterv a koronavírus védelmére

"Szerdán hosszú ülést tartott a kormány, reggel kilenctől este tízig" - kezdte Gulyás. A legfontosabb téma a koronavírus volt, amely kapcsán meghallgatták az országos tiszti főorvost.

GULYÁS KIEMELTE, A LEGFONTOSABB, HOGY EGYELŐRE MAGYARORSZÁGON EGYETLEN OLYAN ESET SINCS, AHOL A FERTŐZÉS GYANÚJA FELMERÜLT VOLNA.

Ha mégis lenne a jövőben, azonnali vizsgálat indul, és felkészültek a laboratóriumok is. A miniszter arról is beszélt, hogy már van egy protokoll a védelemre, de egységes akcióterv felkészítésére kérték fel a tisztifőorvost. Az országos tiszti főorvos fogja irányítani a védekezést. Minden eshetőségre igyekeznek felkészülni. Beszélt egy konkrét esetről is.

A határon megállítottak egy Prágából érkező buszt, amin kínaiak is ültek. A belépés előtt megmérték a lázukat.

Kínában hét magyar kérte a kimenekítését, erről egyeztetést folytat a Külügyminisztérium a kínai külüggyel. "A magyar állampolgárok a jelenlegi adatok szerint egészségesek" - emelte ki a miniszter.

Franciaország segíthet Magyarországnak a Kínában lévő magyarok kimenekítését, de ha ez nem jönne össze, Magyarország saját erőforrásból is meg tudja oldani. A magyar honvédség katonai repülője lehet a b opció.

Gulyás szót ejtett az álhírekről és rémhírekről is, amely bűncselekménynek minősül. "Senkinek nincs joga ahhoz, hogy rémhíreket terjesszen, és ezzel félelmet ébresszen" - mondta.

Kétszer annyi katona megy a déli határra

Jelentést hallgattak emellett a röszkei határhelyzetről. Öt ember tört át a kerítésen, őket elfogták, és büntetőeljárás indult velük szemben. A kormány elrendelte a déli határ kiemelt védelmét. "A nyomás a déli határon a következő időszakban is jelentős lesz" - mondta Gulyás, és hozzátette, az elmúlt időszakban megnőtt a nyomás az elmúlt két nyugalmas év után.

A kormány ezért megduplázza a határt védő katonák számát.

A honvédelmi miniszter az Irakban szolgáló katonákról számolt be a kormánynak. "Minden katona biztonságban van" - összegezte Gulyás a jelentést. Közvetlen veszélynek nincsenek kitéve a magyar katonák.

1500 helyre lenne szükség a börtönökben

A börtönhelyzetről azt mondta, a kormány eddig jóhiszeműen járt el, és mára ipari mértékűvé vált a kártérítések száma. "Több mint 10 milliárd forintot pereltek ki a magyar államból" - mondta a miniszter. Szerinte ez visszaélés az európai és magyar jogokkal.

Pintér Sándort arra hatalmazta fel a kormány, hogy ideiglenes börtönhelyeket nyisson meg. 1500 börtönhelyre lenne szükség ahhoz, hogy a zsúfoltság megszűnjön.

Egy börtön és egy börtönkórház épül, és még három van tervbe véve. Ha mindegyik megépül, a túlzsúfoltság megszűnik, mondta a miniszter.

Csak az oktatás segíthet a gyöngyöspatai romáknak

Gyöngyöspata volt a következő téma a szerdai kormányülésen. Gulyás megismételte a korábbi nyilatkozatokat, amely szerint a pénzbeli kártérítés nem segíti a romákat, az oktatás lehet a felzárkóztatás megfelelő módja.

Szerinte párszáz ezer forint nem segítség, csak az uzsorásokhoz jutna a pénz. A kormány nyitott arra is, hogy akár nagyobb értékben biztosítsanak oktatást a roma diákoknak Gyöngyöspatán, mint a megítélt kártérítés. Az Emmi munkatársai a héten ott vannak Gyöngyöspatán, és tárgyalnak a romákkal, hogy mielőbb megegyezésre jussanak.

A kormány nem támogatja a dugódíj bevezetését, válaszolta az M1 kérdésére Gulyás. Ha a főváros ilyet kíván, és ennek jogszabályi akadálya van, akkor forduljanak hozzánk.

"Nem" - válaszolta Gulyás tömören arra a kérdésre, hogy lesz-e kormányátalakítás.

A Fidesz távozása a Néppárt végét jelentheti

Fő szabály szerint nem helyes Gulyás szerint, ha egy főállású polgármester más munkát is vállal a politikai poszt mellett. Ez azért került szóba, mert Dézsi Csaba, Győr vasárnap megválasztott kormánypárti polgármestere jelezte, hogy továbbra is szeretne orvosként dolgozni. A parlament dönthet majd erről, törvénymódosításra lesz hozzá szükség.

A mi ismeretünk sincs jelentése a bölcsek tanácsának, mondta a Fidesz néppárti felfüggesztésével kapcsolatban. Szerinte itt egyébként nem a Fideszről van szó, hanem a Néppárt értékválasztásáról. Arról kell dönteni Gulyás elmondása szerint, hogy van-e tere a keresztény-konzervatív értékrendnek a Néppártban, vagy nincs. Szerinte a Fidesz távozása a Néppárt végét jelentené.

Holnap lesz nyilvános a Nemzeti Alaptanterv, válaszolta röviden Gulyás.

Megvizsgálja a kormány, hogy növeljék-e a diákhitel 70-ről 120 ezerre.

Gulyás szerint rasszista volt Niedermüller Péter kijelentése, a fajelméletnek már nincs helye az európai politikában, tette hozzá, és arra biztatott mindenkit, hogy menjen el a ma esti tüntetésre.

(Borítókép: Gulyás Gergely (jobbra) és Szentkirályi Alexandra a kormányinfón. Fotó: Bődey János / Index)