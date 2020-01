Kétfarkúék: Vágó István unalmas volt, de már tök jó

Ma már csak fele részben tartják viccpártnak a Kétfarkú Kutyapártot annak vezetői, Kovács Gergely és Döme Zsuzsa, akikkel a 24.hu készített interjút abból az apropóból, hogy ősszel mind a ketten bejutottak egy-egy önkormányzatba. Kovács a XII. kerületben képviselő, Döme Zsuzsa pedig Ferencváros alpolgármestere lett. Ők ketten a magánéletben egy párt alkotnak, a lap azt is megkérdezte tőlük, hogy ez jelent-e problémát a pártban. Elmondták, hogy nem, ők már akkor egy párt alkottak, amikor a Kutyapárt kinőtte magát.

A kutyapárt 2016-ban vált komolyabb párttá, véli Kovács Gergely:

2016-ban kinyitottuk a kaput, és bekerült egy csomó ember, akik már nemcsak viccelődni akartak. Volt, aki környezetvédelemmel foglalkozott, más szociális dolgokkal, ezt fejelte meg, hogy pénzt kezdtünk kapni az államtól a tavalyi választás után.

Azt mondja, a vicc, hogy egy poénon 15 másodpercet gondolkodnak, egy komoly eseményt, például egy ételosztást viszont ennél sokkal bonyolultabb megszervezni, mégis az előbbi kap több like-ot.

Szerintük - a vicc része - egyszerűen meg kellene szüntetni a magyar oktatást, úgyis külföldre akarnak menni majd a gyerekeik, ugyanakkor - a nem vicc része - ők maguk megalapították a Kétfarkú Népfőiskolát, ahol „aki akar, de nincs rá pénze, az tud (...) angolul tanulni", vagy éppen programozni.

Azt is mondják, hogy összesen négy fizetett alkalmazottja van a pártnak, a többiek önkénteskednek. Döme alpolgármesterként azt sorolja problémaként, hogy „járdaszigeteket akarunk csinálni például. Az pedig nonszensz, hogy Budapesten sehol nem lehet vécére menni, még pisilne se, csináltunk pisi-appot telefonra, hogyha „bajba kerülsz”, akkor megtaláld, hogy hova rohanhatsz be a leggyorsabban. A kultúra napját is alternatív eszközökkel fogtuk meg, hogy minél többen felfigyeljenek rá a kerületben". Emellett a IX. kerületben a jövőben „nemcsak azt választhatják meg a lakók, hogy a környékükön játszótér vagy biciklitároló épüljön, de innovatív ötleteket is benyújthatnak, és ezek megvalósítására lesz egy értelmezhető anyagi keret".

A XII. kerületi munkájával kapcsolatban Kovács azt mondta, átmegy egy olyan javaslata, amely szerint „ne csak reklámok legyenek az óriásplakátokon, de kulturális tartalmak is". Lebontaná a Turul szobrot is, amely szerinte nonszensz módon tartalmazza a zsidó áldozatok nevét, miközben szélsőjobbos szimbólum.

Szerinte „Pokorni kivétel a Fideszben, viszonylag normálisan irányítja a kerületet. Amit eddig akartam, tetszettek nekik."

A kerület vagyonnyilatkozatokkal foglalkozó bizottságának lett az elnöke, de szerinte úgy értelmetlen vagyonnyilatkozatokat nézni, hogy nincsenek fönt kereshetően a korábbi nyilatkozatok, mert nem az érdekli, hogy mennyi vagyona van egy hatvan éves embernek, hanem hogy ciklusonként hogyan gyarapodott.

A többi politikussal kapcsolatos viszonyukra is rákérdeztek. Általában nincsenek a pártokról túl jó véleménnyel, de Kovács felhozott egy pozitív példát, Vágó Istvánét:

Vágó Istvánból én eddig annyit láttam, hogy a Facebookon szidja a Fideszt, ami nekem tök unalmas volt. Van viszont nálunk egy művésztelep, amit az önkormányzat támogat, a művészek pedig adnak képet az önkormányzatnak, és Vágó volt az, aki rákérdezett, hogy akkor mi tényleg 500 festményt kaptunk az elmúlt 20 évben, hát hol vannak ezek? Kiderült, hogy valami raktárban, és akkor jött, hogy kerüljenek ki valahova, például az önkormányzat falára. Tök jó, hogy ő ezt észrevette.

A lap rákérdezett még az összefogásos ellenzéki stratégiára, ott megemlíti Kovács, hogy párttagok közül többen megijedtek, amikor az "ellenzéki média" is rájuk szállt a külön utas politika miatt, de a jövővel kapcsolatban azt mondta,