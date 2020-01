Gyanúsított lett a Vadhajtások provokátora, aki újságírót inzultált

A Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki B. Zsoltot, jelentették be a police.hu-n. A Vadhajtások.hu nevű szélsőséges portált működtető férfit garázdaság vétségével gyanúsítják, amiért a tegnapi erzsébetvárosi tüntetésen szidalmazta és meglökte a HVG újságíróját, aki a demonstrációról tudósított, sőt a szemüvegét is levette.

Január 30-án este tüntetést tartottak az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt, miután Niedermüller Péter, a DK színeiben megválasztott polgármester egy tévéadásban „rémisztő képződménynek” nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat. Bár a polgármester később azt mondta, valójában a kormányzati családfelfogásról beszélt, és egyáltalán nem tartja rémisztőnek a fehér, keresztény hetero férfiak és nők csoportját, a Fidesz Niedermüller azonnali lemondását követelte, és demonstrációt szervezett a hivatal elé, amelynek Bayer Zsolt volt a vezérszónoka.

Itt történt, hogy a tömegben néhányan nekiestek Hont Andrásnak, a Hvg.hu újságírójának, aki az eseményről tudósított. B. Zsolt, a Vadhajtások.hu nevű szélsőséges portál működtetője nekiesett Hontnak, leverte a szemüvegét, és hátulról megütötte az újságírót, eközben szidalmazta és provokátornak nevezte. A tüntetők egyébként a 444.hu operatőrét is zaklatták. A jelenet a 444 videóján is látszik, a riporter mikrofonját többször megpróbálják kirángatni a kezéből, és úgy tűnik, egy ponton az operatőr kameráját is megfogják.