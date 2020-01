Megütötték az erzsébetvárosi tüntetés egyik szervezőjét

Garázdasággal gyanúsítanak egy férfit, aki a rendőrök szerint megütötte a csütörtöki erzsébetvárosi tüntetés egyik szervezőjét. A BRFK közleménye szerint S. Ferenc „szóváltásba keveredett” a szervezővel, ebből dulakodás lett, majd egy „hangtechnikai eszköz rúdjával” megütötte őt. Nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A támadót a helyszínen elfogták, majd bevitték a VII. kerület kapitányságra, ahol kihallgatták.

A demonstrációt többek között a Fidesz és a Fidelitas helyi szervezete hirdette meg Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere ellen, aki nemrég egy tévéműsorban sértő megjegyzést tett a „fehér, heteroszexuális keresztényekre”, akik szerinte egy „rémisztő képződmény” közepén vannak. A párt elnöke, Gyurcsány Ferenc védelmébe vette Niedermüllert.

Több felvételen is látható, hogy a polgármesteri hivatal előtt elszabadultak az indulatok. Néhányan nekiestek Hont Andrásnak, a Hvg.hu munkatársának, elvették a szemüvegét, és lökdösték. A 444.hu stábját is inzultálták, el akarták venni a riporter mikrofonját és a kamerát is többször kitakarták.