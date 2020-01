Új lakást vett Áder János, el is adósodott

Augusztusban lakást vásárolt Áder János, derült ki az államfő legfrissebb, a 2019-es vagyoni helyzetét tükröző vagyonnyilatkozatából. A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapjára feltöltött bevallás szerint egy 125 négyzetméteres, második kerületi társasházi otthon került Áder 50 százalékos tulajdonába.

Az ugyanakkor a korábbi évekhez képest nem változott, hogy Áder Jánosé továbbá egy budapesti II. kerületi társasház fele, valamint egy kisoroszi családi ház negyede.

Áder tavalyi vagyonnyilatkozata alapján egy év alatt 7 millió forintot takarított meg 2018-ban, legalábbis a megelőző évi vagyonnyilatkozatához képest. Áder forint folyószámláján 21 millió forintot tartott 2019 januárjában (ez 2018-ban még 14 millió forint volt), de rendelkezett egy 123,8 ezer eurós életbiztosítással is – egy év alatt ez is emelkedett ezer eurót. Áder feltüntetett továbbá 28,75 ezer euró értékű befektetési jegyet és egy devizaszámlát is, 1690 amerikai dollárral.

Most, a 2020-as bevallás

egy 3 909 000 forintos folyószámla-megtakarítást,

13 680 eurós életbiztosítást,

értékpapírszámlán további 1521 640 forintot,

devizaszámláin pedig 1690 amerikai dollárt, 43 274 eurót

tartalmaz összesen. A folyószámla-megtakarítás vélhetően az új lakás vételárát fedezhette, így a csökkenés különösebb magyarázatra nem szorul, főként hogy Ádernek ennél jóval többe került a budai ingatlan:

egy 45 millió forintos lakásvásárlási hitelt tüntetett fel új elemként a bevallásban.

A köztársasági elnök nyilatkozata ugyanakkor a korábbiakhoz hasonlóan minden egyebet a törvényre hagy: a juttatásait nem részletezi, csak azt köti ki: Áder csak a diplomáciai kapcsolattartás jegyében kapott ajándékot.