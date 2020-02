Rogán már majdnem milliárdos, Lázár kéthavonta vesz ingatlant

Azt már tudjuk, hogy Áder János bevásárolt, így eladósodott, Orbán Viktor kormányfő pedig 2019-ben konkrétan lenullázta összes megtakarítását, de nemcsak az ő papíron vállalt vagyoni helyzetükről szerezhettünk tudomást az éjféli határidő lejártával, hanem a kormánytagok és az országgyűlési képviselők is színt vallottak.

A dokumentumok valóságtartalma csak a képviselőkön múlik, az elmúlt években ki is derült párszor, hogy nem teljesen fedi a valóságot egy-egy képviselő valóságos és bevallott vagyona. Különösebb következményei nem voltak, jobb esetben javítás követte. Az ugyanakkor biztos, hogy évről évre okoznak meglepetést a közhatalmat gyakorlók a vagyonnyilatkozatokkal.

Mindezek ellenére idén is átnézzük ezúttal is a befolyásosabb, ismertebb politikusok vagyonnyilatkozatát, és összevetjük a tavalyi évben bevallott adatokkal.

Miniszterek, százmilliók

Rogán Antal

Gigantikus, 809 millió forintos megtakarítással rukkolt elő a semmiből Rogán Antal úgy, hogy azt sem legális, bevallott jövedelmei, sem válása során vélhetően eladott ingatlanai nem fedezhetik. Noha tavaly is úgy tűnt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter találmánya egyszerűen aranyat ér: míg 2017-ben még csak 25 milliót vasalt be ebből, 2018-ban ez már 42 millió volt, 2019-ben pedig bruttó 197 milliót kapott.

Takarékbetétben tavaly januárra 39,3 milliót tartott, ez ugrott fel idén 809 millió 405 ezer forintos összegre.

Rogán ugyanakkor ismét beszámolt a 18,2 milliós tartozásáról. Nem tudni, kinek lóg a miniszter ennyivel, de a vagyonosodása ellenére egy fillért sem törlesztett 2017 óta. eközben a Pasa parki, és két másik, válófélben lévő feleségével közös ingatlan már nem szerepel a bevallásban, csak a szülőfalujában örökölt ingatlanok maradtak rogán nevén.

Varga Judit

Eddig csupán lakhatási támogatásával került a figyelem középpontjába az újdonsült igazságügyi miniszter vagyona. Kiderült ugyanis korábban, hogy lakhatási támogatást kapott, miközben a férjének, Magyar Péternek van budapesti ingatlana, amit kiadnak Airbnb-n keresztül. Ebből a családnak évi mintegy bruttó 4 millió forintnyi jövedelme volt tavaly, a friss vagyonnyilatkozatban most már évi bruttó 7,4 milliós bevételt tüntetett fel ezen a címen. Emellett most plusz jövedelemhez jut a miniszter oktatóként is, ezzel havi 300 ezret keres.

Varga Judit tavaly nyári vagyonnyilatkozata szerint egyébként 2019-ben megszerezték a jogerős használatbavételi engedélyt egy 195 négyzetméteres balatonhenyei családi házra. Két ingatlana van még a balatonhenyei családi házon felül, mindkettő ugyanezen a balatoni településen van, de ezek beépítetlen területek, és felerészben tulajdonosuk.

Tavaly óta Varga banki megtakarítása 3,2 millió forinttal nőtt, pontosabban ennyi forintmegtakarítás jött be a meglévő 5000 eurója mellé, a férjével közös bankhitele pedig körülbelül 9,4 millió forintról 8,9 millióra csökkent.

Varga Judit az autója tulajdonjogán osztozik valakivel, ez a kocsi egy 2018-ban vásárolt Volvo XC60 Momentum. A miniszter értékesebb ingóságai többségét ajándékba kapta a vagyonnyilatkozata szerint. Így lett övé egy Péteri Károly készítette mesterhegedű, egy Szász Endre rézkarc és egy 12 személyes Zsolnai étkészlet. Saját maga vette viszont Yamaha pianínóját.

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely vagyona továbbra is két XI. kerületi lakás, autója még mindig nincs, a megtakarítása viszont egy 5 milliós bankszámláról nullára olvadt, sőt, emellé még egy 7 milliós tartozást is összeszedett egy magánszeméllyel szemben.

Még mindig törleszt egy 120174 CHF-es tartozást, de nem írta be a bevallásba, hol tart vele. Cége nincs.

Novák Katalin

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár anyagi helyzetében egyetlen, de jelentős változás van tavaly óta: megjelent 20 millió forint a bankszámláján. A pénz forrása is látszik a vagyonnyilatkozatból: beírta az egyéb jövedelmeihez, hogy ingatlan bérbeadásból havi bruttó 2,1 millió forintja van.

A többi ugyanaz, mint tavaly: már az előző nyilatkozatából is az derült ki, hogy 8 ingatlan tulajdonosa teljesen vagy részben. Felerészben birtokosa egy XI. kerületi, 240 négyzetméteres családi háznak, illetve egy 90 négyzetméteres társasháznak Újbudán. Kizárólagos tulajdonosa ugyanakkor egy 56 négyzetméteres lakásnak, szintén a XI. kerületben. Szegeden egy 67, egy 166 és egy 174 négyzetméteres társasházi lakása van Nováknak, Balatonlellén üdülője, Szegeden pedig egy garázs fele része is van a Fidesz-alelnök nevén.

Autója, egyéb megtakarítása még mindig nincs, de tartozása sem.

Kásler Miklós

Az emberi erőforrások miniszterének vagyonbevallásában öt ingatlan szerepel, de ebből négynek csak haszonélvezője. Ilyen egy nyaraló Révfülöpön, egy-egy családi ház Sárváron és Budakeszin, valamint egy 92 négyzetméteres lakás az I. kerületben. Az egyetlen ingatlan, amelyben felerészben tulajdonos Kásler, egy 40 négyzetméteres lakás a VI. kerületben. Autója nincsen.

Nagy értékű ingósága viszont akad néhány: van műtőberendezése, egy XVIII. századi festménye, herendi étkészlete, ezüst evőeszköze és egy 19. századi tabernákuluma, koloniál garnitúrája, további 9 festménye és 6 perzsaszőnyege. Befektetési jegyben, bankban és készpénzben is van megtakarítása. Van még némi, 10 százalékos tulajdonosi érdekeltsége és ennek megfelelően nyeresége is az Ars Aesthetica Kft.-ből. Bevétel jön még be hozzá oktatásból és kutatásból is a miniszteri jövedelme mellett.

Káslernak bankban van forintban és némi devizában összesen kb 4,2 milliója, ez sokat apadt a tavalyi nagyjából 18,6 millióhoz képest. Készpénzben őriz 20 millió forintot, ez is 5,5 millió forinttal kevesebb, mint amennyit tavaly tartott így. Ezen kívül befektetési jegyben körülbelül 6,3 millió forintot tett félre, ez csak pár százezerrel gyarapodott az előző vagyonnyilatkozata óta.

Szijjártó Péter

Miközben vagyonnyilatkozata alapján igen sokat költekezhetett a mindennapokban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, sikeresen növelte megtakarításait. Míg 2018-ban 1,88 millió forintja volt értékpapírokban elhelyezve, tavaly már 2,25 millió forintra rúgott ez az összeg. A biztosítási eszközalapot is növelni tudta több mint 100 ezer forinttal a külügyminiszter.

A képet ugyanakkor árnyalja, ha ránézünk a bankszámlájára. Bár a fizetése több mint 200 ezerrel nőtt egy év alatt, a bankszámlája 2 millióval apadt. Tavaly ugyanilyenkor 8,11 millió forintról számolt be, most 5,84 millió van a számláján.

Hiába a jó fizetés, és a megtakarítások, a szüleinek továbbra se törlesztett egy fillért sem a 30 milliós tartozásából. Pedig a szülők azóta még több pénzzel támogatták gyermekük családját. 2019 elején derült ki, hogy Szijjártó felesége egy iskola-előkészítő óvoda létrehozásában közreműködött, a hirdetés alapján egy 125 millió forint értékű ingatlant vásárolt meg másodmagával. A hivatalos közlés szerint azonban ezt a vásárlást is a Szijjártó szülők támogatták.

2019-ban a miniszter ingatlanhelyzete nem változott a korábbiakhoz képest, továbbra is egy győri ház, három balatonedericsi ingatlan és a dunakeszi házuk fele van a nevén.

Pintér Sándor

A belügyminiszter évek óta ugyanarról a 22 tulajdonában lévő ingatlanról számol be vagyonnyilatkozatában. Autója sincs másik, csak az a Wartburg, amelyet még 1995-ben örökölt.



Van viszont a saját és a felesége nevén rengeteg befektetése különféle pénzintézeteknél, államkötvényekben és részvényekben, forintban, dollárban és euróban.



Az előző vagyonnyilatkozatai alapján az is állandónak tűnik, hogy sokan, és rengeteg pénzzel tartoznak neki. Egyrészt évek óta várja, hogy a 2013-ban eladott cégei után kifizessenek neki 500 millió forintot, másrészt családi és baráti kölcsönökben 650 millió forintja áll.

Jóval több készpénze van ugyanakkor, mint egy évvel ezelőtt. Míg 2018-ban 1,8 millió forintot írt vagyonnyilatkozatába, most 6,5 millió forintnyi készpénze van. Így nem kellett sokáig mérlegelnie, mielőtt vett egy 185 ezer forintos Appeninn-pakettet, amellyel Mészáros Lőrinc és Tiborcz István tőzsdei érdekeltségébe szállt be.

Bártfai-Máger Andrea

A miniszter megszabadult egy 2018-ban ingyen szerzett siófoki háztól, de ezen kívül nincs változás az ingatlanportfoliójában, egy II. kerületi ház, egy bekecsi és egy legyesbényei szőlő, és egy monoki erdő az övé.

A befektetései jelentősen megnőttek, a különböző alapok egy éve szűk 22 milliót tettek ki, most ez 62 millióra ugrott, a bankszámláján 13 millió lett a tavalyi 10 millió helyett. A 18 milliós önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítása nem változott. Tartozása nincs, ingatlanbérbeadásból továbbra is 320 ezer forintja jön be.

Fideszes vagyonok

Kocsis Máté

A Fidesz frakcióvezetője vagyonában a friss nyilatkozat szerint nincs különösebb változás, a készpénze 8 millióról 11,5 millióra nőtt, a családi kölcsönből közben egy fillért sem törlesztett, maradt 28 millió forint. Bankban továbbra sem tart pénzt, tartozása továbbra sincs.

A negyedrészben birtokolt családi cégből kivett osztalék összegét sem árulja el, "forgalomtól függő", írta tavaly és idén is a nyilatkozatába.

Ami a múltbéli változásokat illeti, tavaly januárban vett egy VIII. kerületi lakóházat udvarral, 683 négyzetméterest. Pontosabban ennek a fele az övé, mert 1/2 a tulajdonrésze. Ezzel elbúcsúzott a 117 négyzetméteres, szintén józsefvárosi, 1/2 részben tulajdonolt lakásától.

Kocsisnak autója nincs, továbbra is megvan viszont még az 1982-ben, azaz egy éves korában kapott Szász Endre-festménye.

Lázár János

Hét új ingatlant vett az egykori miniszter, mai országgyűlési képviselő-kormánybiztos, és tagadhatatlanul nagyvállalkozó, aki miközben törlesztett 35 millió forintot tartozásaiból, nőttek megtakarításai is, derül ki a legfrissebb vagyonnyilatkozatából.

Lázár János idén már 34 ingatlantulajdonról vallott, miközben 2019 januárjában még 27 ilyen tételt sorolt fel – akkor is sok-sok pótlapot fűzve nyilatkozatához. Az év során Hódmezővásárhelyen vett négy további szántót, Szegeden egy lakóházat és egy garázst felerészben tulajdonolva, szőlőt Mádon.

A fideszes képviselő 10 millió forint készpénzt vallott be, miközben bankban 48 milliót tart. Eközben ugyanakkor Lázár megvált 11 milliónyi kötvénytől és részvénytől, legalábbis ennek már nincs nyoma a bevallásban.

Korábbi, 35 milliós bankhitelét törlesztette, de meg nem nevezett magánszemélyeknek továbbra is tartozik 20 millió forinttal. Földbérleti díjból, osztalékból származó ("időszakos, eseti") jövedelme 15,5 millió volt, kormánybiztosként havi 1,3 milliót keres a parlamenti képviselőknek járó juttatások mellett.

A Hódmezővásárhely-Makó választókörzetéért felelős egyéni országgyűlési képviselő 2019-es vagyonnyilatkozat alapján még 5 millió forintnyi kötvénye, 6 millió forintnyi törzsrészvénye volt, és készpénzben, valamint bankszámlán is 6-6 millió forinttal rendelkezett.

Lázár már a 2018-as választás után meglepő vagyonnyilatkozatot tett, így kiderült, hogy a fideszes képviselő komoly ingatlanos lett a miniszteri bársonyszék elhagyását követően, 10 százalékot szerzett az értékes Andrássy úti Divatcsarnokot birtokló projektcégben, így Ausztria egyik legtitokzatosabb, ókonzervatív nagytőkésének, az eurómilliárdos Max Turnauernek lett a partnere. Cégügyeiben jelentős változás 2020 januárjára sem állt be, ugyanakkor megvált 2 százaléknyi tulajdonrészétől a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-ben.

Lázárnak legfrissebb nyilatkozata szerint is megvan Land Roverje, de

vett mellé egy Mini Cooper Cabriót is

, miközben megvált BMW-jétől. Még mindig az övé egy kézirat és gróf Széchenyi Zsigmond védett karosszéke, valamint egyéb, meg nem nevezett műtárgyak.

Bajkai István

Az egyik leggazdagabb, és legjobban kereső honatya az Orbán család ügyvédje, a fideszes Bajkai István, aki már 2018-ban is 14,8 milliót keresett egy átlagos hónapban, munkanapokra vetítve ez 673,4 ezer forint nettót jelentett. Bajkai tavalyi vagyonnyilatkozata mesés vagyonról, sőt vagyonosodásról árulkodott, az idei pedig tovább erősítheti ezt a képet.

Továbbra is 42 millió forintnyi nemesfémmel rendelkezik például, a közbeszerzési eljárásokon sztár ügyvédi irodája pedig 2019-ben is hatalmas – noha a megelőző évhez képest feleannyi osztalékot fizetett neki, csaknem 78 millió forintot.

Bajkai a 20 százalékos résztulajdonában álló SBGK ügyvédi iroda tagjaként 2016-ban 150 millió forint osztalékot vett fel, 2017-ben pedig 72 millió 659 ezer 660 forintot kapott osztalékként ügyvédi irodájából, ezt is sikerült csaknem megkétszereznie 2018-ban, amikor több mint 160 millió folyt be.

2020 elejére Bajkai 14 millió forintnyi készpénzzel, több mit 67 millió forintos bankszámlával, és 113 millió forint "más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés" címén jegyzett megtakarítással is rendelkezik.

Azaz tovább spórolt, hiszen a fideszes képviselőnek 2019 elején 11 millió forintnyi készpénze, mintegy 45 millió forintos banki megtakarítása volt, 108,5 millió forintot pedig "más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés" címén jegyzett, bővebben ki nem fejtve.

Bajkai továbbra is egynegyed részben tulajdonosa egy 240 négyzetméteres, XVII. kerületi háznak, emellett Gomba községben több ingatlana van, például övé a települési kultúrház – műemléképület – és a helyi erdő is. 2017-ben ugyanakkor vásárolt egy 83 négyzetméteres belvárosi lakást is, amelynek a mostani vagyonnyilatkozat alapján is felerészben tulajdonosa.

Mindezeken túl Bajkai nemcsak nemesfémmel, hanem két darab 1,2 millió forintos festménnyel, háromezer darabos könyvgyűjteményével, valamint 2700 darabos CD-gyűjteményével is elbüszkélkedett.

Bajkainak az ügyvédi irodán túl is vannak gazdasági érdekeltségei, például feleségével közös cége, az Archeon Kft., amely

Még 2017 májusában alapított egy új tanácsadó céget is, az Aponius Consulting Kft.-t, amely üzletviteli és egyéb tanácsadással foglalkozik, és amelynek mostani bevallás alapján is Bajkai a százszázalékos tulajdonosa.

Simonka György

2018 januárjára még csak egymillió forinttal csökkent amúgy sem jelentősnek nevezhető vagyona, májusra azonban ez is megfeleződött, 2019 januárjára pedig végképp úgy tűnt, nemcsak az ügyészségi gyanúsítás és a Polt Péter kérelme nyomán a Fidesz–KDNP szavazataival is felfüggesztett mentelmi joga miatt szomorkodhatott Simonka. El kellett ugyanis adnia egyetlen nagy értékű ingóságát, egy Volkswagen luxuskategóriáját jelentő VW Phaetont, amelyet lízingelt.

A 2019-es vagyonnyilatkozatában legalábbis ez már nem szerepelt, miközben Simonka akkor úgy vallott: félmillió forintja volt készpénzben, és a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladóan mindössze 5660 forintot kuporgatott a bankszámláján. Az elmúlt egy évben nem változott a vagyona, igaz, vagyonnyilatkozata alapján ez már nem is nagyon tudna csökkenni.

A 6,2 hektáros szántója Pusztaottlakán ugyanakkor még megvan, és a bérelt 2500 négyzetméteres udvara is Medgyesegyházán. Utóbbihoz az évekkel ezelőtti vagyonnyilatkozata szerint még tartozott egy ház és gazdasági épület is, ez azonban 2018 januárjára óta már valamiért nem szerepel a felsorolásban.

Más vagyont, így megtakarítást sem értékpapírban, azaz részvényben, kötvényben, kincstárjegyben vagy életbiztosításban sem sorolt fel, ahogy nincs védett műtárgya sem. 2018-as januári bevallása szerint még másfél millió forint készpénzzel és 400 ezer forint pénzköveteléssel rendelkezett, májusra ez félmilliós készpénz-megtakarítást, 2841 forintos bankszámlán nyugvó összeget, továbbá még 400 ezer forintnyi egyéb követelést jelentett, és noha mindkét esetben azt állította, hogy pénzintézetekkel és magánszeméllyel szembeni tartozása nem volt, azt azért bejelölte, hogy továbbra is „kezességvállalás miatti kötelezettségként” csaknem 86 millió forintos tartozása van – nem tudni, ki felé.

A 2019. januári bevallásban is szerepelt még ez a tétel, ugyanebben a formában. Egyébként Simonka még 2016-ban épp azzal keltett feltűnést, hogy a január végi leadási határidő után másfél hónappal, március közepén tett egy kiegészítést vagonnyilatkozatában, és az „Egyéb közlendők” sorába odaírta: kezességvállalás miatti kötelezettsége van 357 millió 699 ezer forint értékben. Egy évvel később ugyanez a kötelezettsége csökkent le 86 millió forintra – azóta sem tudni, miből, hiszen egyik bevallásából sem derült erre fény, és az elszámolt képviselői jövedelméből aligha rendezhette tartozásait.

2020-ban még mindig közel 87 millió forint tartozása van, azt írja, a tulajdonában lévő vagyonelemek terheltek.

Eközben ahogy eddig, úgy továbbra is van 11-12 százalékos tulajdonrésze a Magyar Termés TÉSZ Kft.-ben, amely ellen mintegy egymilliárd forintos költségvetési csalás ügyében folyt a nyomozás, a vádemelés után pedig elkezdődött a tárgyalás is.

A fideszes politikus egyébként 2018. májusban már azt is feltüntette, hogy cégén keresztül januárban és márciusban is támogatást nyert: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kétszer 79 ezer, egyszer 10 és egyszer 13 ezer forintot. Ezt a 2019-es nyilatkozat szerint a megelőző év októberében újabb 150, decemberben pedig 120 ezres támogatás követte. 2019-ben a Magyar Állami Kincstár támogatta 163 286 forinttal.

Boldog István

A körülötte lévő zűrös ügyekkel az utóbbi hónapokban a hírekbe kerülő politikusnak Kétpón van egy házban 50 százalékos tulajdona, ugyanott egy 15 ezer négyzetméteres külterületi földje, és egy 2700 négyzetméteres szántója is van. Ugyanezek az ingatlanjai voltak a tavalyi bevallásban is.

Boldognak tavaly még volt egy Ford Mondeója, az már nincs meg, így nincs a nevén autó. Van egy 3 milliós életbiztosítása, ebben nincs változás, készpénzt, értékpapírt, bankszámlát továbbra sem vallott be.

Ami a tartozásait illeti, azok egymillióról 1,3 millióra nőttek. Cége nincs, viszont elkezdhetett komolyan fényképezni, idén egy 700 ezres összértékű Nikon szettet írt be a bevallásába, ez tavaly még nem szerepelt benne.

Kövér László

Az Országgyűlés fideszes elnökének vagyonában 2019-ben nem volt változás, legfrissebb nyilatkozata szerint : megmaradt a szigetszentmiklósi háza és a Skodája is. A 2018-as 10 milliós banki tartozása egy forinttal nem változott, életbiztosítása ugyanakkor a legutóbbi 2,4 millióról 5,2 millió forintra gyarapodott, bankban 3,5 milliót tart, félmillióval kevesebbet, mint amiről 2019 januárjában vallott.

Németh Szilárd

A csepeli államtitkár politikus törlesztette a maradék, 272 ezer forintos hitelkártya-tartozását, így nem maradt már adóssága. A banki megtakarítását is szépen növelni tudta, a tavalyi 5,4 millió helyet már 8,5 milliója van. Más érdemi változás nincs a vagyonában. Ugyanazok az ingatlanjai vannak, mint régen: egy ház fele, egy másik ház negyede, és egy gyümölcsös negyede, mindez Csepelen. Autót még mindig nem vett magának, és az öngondoskodást továbbra is fontosnak tartja: lakáskasszát, nyugdíjkötvényt és egy biztosítási kötvényt is fizet, az első kettőre hajszálra, a harmadikra nagyjából ugyanannyit, mint tavaly.

Kubatov Gábor

A Fidesz pártigazgatója a 4 veterán Opel Kadettjéből eladott egyet, és beszerzett egy szintén oldtimer Mercedes SL-t. Ezen kívül nincs óriási változás a vagyonában, az életbiztosítása 3,480 millióról 2,1 millióra apadt, a készpénze 6,8 millióról 10,5-re nőtt, egy banki tartozása pedig 25 millióról 24 millióra csökkent.

A céges érdekeltségei is maradtak, egy autójavító Kft és egy Bt. fele az övé, a Polgárok Házában 3,34 százaléka van, a Fradiban igazgatósági tag, és egyesületi elnök.

A politikus az új, erődszerű házát továbbra sem érzi sajátjának annyira, hogy a nevére írja.

Ellenzéki gazdagok és szépek

Gyurcsány Ferenc

A DK-elnök értékpapír-megtakarításai egy év alatt 659 millióról 734 millióra nőttek, a számláján 2,2 millió helyett már 3,7 millió forint van, továbbra is tartozik neki egy magánszemély 12 millióval, és megjelent a vagyonnyilatkozatában egy 225 milliós követelés "lakásvásárlás foglaló és előleg" címén.

Viszont a tartozásai is nőttek: hiába tudott kétmilliót törleszteni egy banki hitelből, 58-ról 56 millióra apasztva azt, közben felvett 150 millió forint értékpapír fedezetű hitelt. Magyarázatként mindehhez leírja, hogy a kötcsei ház megvásárlására felvett hitel.

Az Altus Portfólió Kft-ből 238 millió forintot vett ki, 60 millióval kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt.

Ami még figyelemre méltó, hogy immár nem két, hanem három gyermekének van vagyona, Péter és Bálint mellett most Anna gyerekének is benyújtotta a nyilatkozatát.

Ungár Péter

Mintegy 132 millió forinttal kevesebbet tudott most felmutatni, de így is vélhetően a leggazdagabb parlamenti képviselő. Az LMP-s politikus még 2018-ban nagyjából 15 milliárdra becsülte a vagyonát, amelynek egyik – ha nem is a legértékesebb, de a legvitatottabb – elemétől a 2019-es vagyonnyilatkozata alapján meg is vált. Ugyanis 2018 decemberében bizalmi vagyonkezelőre ruházta át a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.-ben, röviden: a BIF-ben meglévő majdnem 3 százalékos részvénycsomagját.

Ungárnak viszont továbbra is 17 százalékos tulajdonrésze van a testvérével és édesanyjával, Schmidt Máriával közös cégükben, a Pió-21 Kft.-ben, amely a BIF nagyrészvényese. Az már a 2018-as vagyonnyilatkozatban is szerepelt, hogy az Azonnali.hu híroldalt kiadó cég 90 százaléka az övé. Emellett 45 százalékban tulajdonos egy szombathelyi cégben, a költői nevű Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-ben.

Ungár pénzügyeiben azonban némi változás állt be: a tavalyi nyilatkozata szerint banki megtakarításai összesen (kerekítve) 197 milliót tettek ki, amiből 82,7 millió forint volt forintban, devizában pedig 8,1 millió, továbbá volt még más formában 106,2 millió forint megtakarítása is.

Idei bevallásában ezzel szemben már az szerepel, hogy

AZ ÖSSZES MEGTAKARÍTÁSA 64,2 MILLIÓ FORINT.

Forintban 5,4 millió, devizában mintegy 8,8 millió forint megtakarítást tüntetett fel, valamint további 50 millió forintot.

UNGÁR PÉTERNEK TEHÁT 132,8 MILLIÓ FORINTTAL VAN KEVESEBBJE, MINT EGY ÉVVEL KORÁBBAN.

Tartozása nincsen. A politikusnak egy nagy értékű vagyontárgya van még, egy Toyota J12 Land Cruiser terepjáró. Ungárnak egynegyed tulajdonrésze van egy 340 négyzetméteres II. kerületi lakóházban. Ezt édesapja halála után örökölte.

Hadházy Ákos

Hadházy Ákos pénzügyileg jó évet tudhat maga mögött, hiába sújtotta Kövér László többször is pénzbüntetéssel a Parlamentben. Vagyonnyilatkozata alapján 200 ezer forinttal több készpénze van, mint egy évvel ezelőtt. Míg 2018-ban 1,1 millió forinttal volt nála több, mint a képviselői alapdíj hathavi összeg, most 1,3 millió ugyanez az összeg. Ezzel párhuzamosan csökkenteni tudta a banki tartozását is 2,5 millió forinttal egy év alatt, de még így is van 22,5 milliós hitele.

Az állatorvosi tevékenységét továbbra is szünetelteti, és ötvenről harmincöt százalékra csökkentette a tulajdoni érdekeltségét a Hadházy-Vet Kft-ben. Viszont úgy tűnik, nem járhatott ezzel rosszul, mert a nyereség felét továbbra is ő kapja.

Szekszárdon két lakása van: 2018-ban vett egy 140 négyzetméterest, míg korábban még egy ennél is nagyobbat. Mindkettőben ötven százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Van ezen kívül egy 5000 négyzetméteres szőlője Fácánkerten.

Jakab Péter

Az újdonsült Jobbik-elnök nevén továbbra is egy 106 négyzetméteres miskolci ház fele van, pénze a vagyonnyilatkozata szerint semmilyen formában nincs, mint ahogy az előző bevallásban is végig nullák szerepeltek ebben a rovatban.

Tartozik viszont a banknak 10,1 millió forinttal, de legalább már nem 11,7 millióval, mint tavaly. Cége nincs.

Molnár Zsolt

Az ellenzéki összefogás MSZP-s pápájának vagyoni helyzete decemberben került napirendre, amikor egy Angyal Ügyvédje nevű blog súlyos korrupciós gyanút, drogfogyasztást és prostituáltak szolgáltatásainak igénybevételét emlegető bejegyzéséből magára ismert. Ehhez képest Molnár vagyonnyilatkozata évek óta lényegében azonos tartalommal kerül nyilvánosságra; képviselői fizetése mellett havonta 100 ezer forint jövedelme van ingatlan bérbeadásából. A szocialista politikus egy II. kerületi pince mellett résztulajdonos több ingatlanban, például egy budapesti, XIII. kerületi lakásban, és egy 119 négyzetméteres zamárdi lakásban is.

Idén egy nagyobb változás van vagyonnyilatkozatában, megjelent plusz 800 ezer forint a bankszámláján, így most 1,9 milliója van.

Eközben a közgjogi tisztségeken

Polt Péter

A legfőbb ügyésznek 2019-ből 5 millió forintja van kamatozó kincstárjegyben, 2 millió készpénzben, több mint 20 millió bankszámla-megtakarításként, miközben több mint 3 millió forintot törlesztett tartozásából is, derül ki 2020 januári bevallásából.

Poltnak egy fővárosi, II. kerületi, Pasaréti úti 110 négyzetméteres lakás fele része, a hozzá tartozó 12 négyzetméteres teremgarázsi hely fele, egy fónyi 30 négyzetméteres pincéje, Lovason egy hétvégi háza és udvara, Bárudvarnokon egy szántója, Balatonfüreden pedig egy üdülője van. Saját tulajdonában egy Opel Mokkát és egy vitorlás kishajó felét sorolta még fel.

A 2019-es vagyoni helyzeteét mutató nyilatkozata alapján a legfőbb ügyész ingóságainak értéke csupán néhány százezer forinttal lett csupán magasabb, de két éve még 9,2 milliós tartozásából jócskán lefaragott. Már 2018-ban is, akkor 4,4 millióra mérsékelte azt, idén pedig már csak 800 ezer forintra rúg az adósság. Eközben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől kapott fizetése évi 7 millió körül hoz a legfőbb ügyészi fizetése mellé, gazdasági érdekeltségei továbbra sincsenek, és juttatásként is szinte ugyanazokat a dolgokat kapta, mint egy évvel korábban.

A vádhatóság vezetőjeként Poltnak fizetése mellett évek óta jár egy tízmilliós VW Touareg, 169 ezerforintos cafeteria juttatás, több mint 2,3 millió forintos "rezidencia költség", egy iPhone 7-es mobiltelefon, valamint egy Apple iPad Pro és további két laptopot is felsorolt idén.

A legfőbb ügyész azzal is elszámolt, hogy bizony kapott ajándékokat, így könyvek, italok, és egyéb "szóróajándékok" is a birtokába kerültek karácsonyra.

Matolcsy György

Gyermeke születhetett Matolcsy György jegybankelnöknek, ez a legmeghatározóbb változást jelentő információ, ami kiderül 2020-as vagyonnyilatkozatából. Tavaly a Magyar Nemzeti Bank elnökének vagyonnyilatkozatából már kiderült, hogy "oktatási anyagokat lektorál, tanfolyamokat vezet", ezekért pedig 5 milliós jegybanki fizetése mellé még havi bruttó 750 ezer forintot kapott 2019-ben. Matolcsynak továbbra sincs autója, ingatlana pedig még mindig Balatonakarattyán van (ahol volt felesége a polgármester).

(Borítókép: Rogán Antal a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Vígh László fideszes országgyűlési képviselõ a zalaszabari Holnapocska Tábor és Zobori Élménypark új hullámvasútján 2019. április 13-án Fotó: MTI/Varga György )