Egy brit férfi kómába esett Budapesten, a magyar orvosok mentették meg

Egy brit 23 éves férfi nyolc napig kómában volt Budapesten egy ritka agyvérzés után. Az életét végül a magyar orvosok mentették meg, írja a Daily Mail.

A londoni Leyth Hampshire éppen Budapesten volt egy üzleti találkozón még októberben, amikor hirtelen összeomlott. A férfiról kiderült, hogy egy olyan ritka agyvérzése volt, ami ilyen fiatal korban egyáltalán nem jellemző. Hampshire azt mondta a lapnak, hogy habár ő nem emlékszik az esetből semmire, végül mentők vitték be egy magyar kórházba, ekkor már alig lélegzett. Ekkor derült ki, hogy az eredetileg asztmarohamnak diagnosztizált baj igazából egy sokkal súlyosabb agyvérzés - amit az esetek 80%-ában nem él túl a beteg.

A férfi ezután kómába került, amiből több mint egy hétig nem is ébredt fel.

Amikor felkeltem, nagyon zavart voltam. Kinyitottam a szemem és egy csomó nővért láttam az ágyam körül. Az ágyamhoz kötöztek, hogy ne tudjak mozogni, mivel az agyamban három implantátum is volt. Az orvosok attól féltek, hogy amikor felébredek, lehet, hogy ideges leszek, és kitépem azokat a fejemből.

Mondta a lapnak Hampshire. A férfit végig csővel lélegeztették, végül nyolc nap után teljesen magához tért: ekkor nyugtatókat kellett adni neki, hogy feldolgozza a sokkot. A férfit a kóma alatt négyszer is megműtötték, az első életmentő műtét után a második sikertelen volt, de végül a lap szerint egy világszinten is kiválónak számító magyar idegsebész mentette meg Hampshire-t. Mint kiderült, nagy szerencséje volt, hogy vonattal utazott Budapestre, ha repülővel jött volna, valószínűleg a légnyomás miatt egyből életét vesztette volna. Az agyvérzés után a férfi jobb oldala lebénult, illetve járni is újra meg kellett tanulnia.