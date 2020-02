Esélyeshez méltóan tarolt Tripák Hidvégardón

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hidvégardón időközi választást kellett tartani, mert ősszel szavazategyenlőség alakult ki az első helyen végzett két jelölt között. Tirpák Lászlóról és Matusz Jánosról van szó, tavaly mindketten 117-117 voksot kaptak.

Matusz azonban közben visszalépett, így egyetlen, független jelölt, Tirpák László indult csak el most. Az MTI alapján rá most a választásra most elment 123 hidvégardói lakos közül 113 voksolt. De ezzel is magabiztosan nyert. A választási névjegyzékben egyébként 468 hidvégardói lakos szerepel.