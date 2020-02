Akár 90 km/órás széllökések is lehetnek kedden

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat két északkeleti megyére eső, nyolc délnyugati megyére zivatar miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést keddre, de ennél is komolyabb riasztást adtak ki az egész országra széllökés miatt, melyek meghaladhatják a 70-90 km/órát is.

Fotó: met.hu

Mint írják, kedd reggel eleinte a délnyugati, nyugati szél erősödik meg, majd délelőtt a gyorsan északnyugatira forduló szél eleinte a Dunántúlon fokozódik viharossá, majd este északkeleten is északi irányból már viharos szél fog fújni. A legerősebb lökések általában 70-95 km/óra között várhatók, azonban a hegyvidéki részeken, valamint az északnyugati szélre érzékeny szélcsatornás részeken 100-120 km/óra közötti lökések is lehetnek (északkeleten a Bodrogköz lesz a szélre érzékenyebb térség).

Kedden délelőtt a hidegfront betörésével egy időben a Dunántúlon (esetleg a középső országrészben is) néhol zivatarok is kialakulhatnak. A kevésbé szeles délnyugati tájakon zivatarok környezetében is lehet 80-100 km/órás rövid idejű szélroham.

Sokfelé lehet nagyobb mennyiségű csapadékra számítani. A Tata-Szeged vonaltól északkeletre 10 mm feletti eső várható, északkeleten 20 mm-t is meghaladhatja a 24 óra alatt leeső csapadék mennyisége. Kedden délután a Zemplénben, Mátrában és Bükkben, valamint a Bakonyban, és a Budai hegyekben is az eső átvált havas esőbe, hóba. Ott az esti órákban pár cm vizes, tapadó hó eshet.

Kedden a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 13 fok között valószínű. A hidegebb az északkeleti határ mentén, míg a melegebb délnyugaton lesz.

Szerdán még lehet néhol zápor, hózápor vagy havas eső, azonban délutántól egyre kevesebb lesz felettünk a felhő. Az északi, északkeleti szél sokfelé viharosra fordul. Hajnalban mínusz 1 - plusz 4, napközben 0-8 fok várható.