42 fokkal lesz melegebb a napi hidegrekordnál

Bár tavasziasan enyhe lesz a hétfő, nem lesz nagyon vidám: az ég erősen felhős lesz, délután is csak az ország északkeleti részén bukkanhat elő a nap. Hétfő délelőtt kisebb eső is lehet, de délutánra a legtöbb helyen eláll. Meglepő módon épp a naposabb északkeleten lehet még a napnak ebben a szakában is zápor – derült ki a Met.hu előrejelzéséből. A nyugatias szél ismét többfelé megerősödik, néhány helyen viharossá is fokozódik, de a Délnyugat-Dunántúlon csendesebb lesz az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között várható. Késő estére is csak 2 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Ellentétben a vasárnapival, várhatóan tehát nem dől meg február 3. 1926-os bajai melegrekordja, akkor 17 fokot mértek. A hidegrekord aztán végképp nincs veszélyben: 1950-ben Putnokon -28 fok volt.