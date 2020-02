NER-közelbe adta el a lakását Rogán Antal, a balatoni nyaraló Cecíliáé lett

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Péntek éjfélkor, a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatalakor derült ki, hogy Rogán Antal átrendezte a vagyonát, az erdőterületeken kívül minden ingatlanát és ingóságát pénzzé tette, így 809 millió forintja lett hirtelen.

A G7 megnézte a Rogán-ingatlanok tulajdoni lapjait, és nagyjából összerakta, hogy mi zajlott le tavaly a miniszter és Rogán Cecília között, ami a vagyonnak ezt a részét illeti.

A legfontosabb, hogy Rogán Antalé lett a Pasa Parki ingatlan egésze, az a része is, ami eddig az (ex)felesége nevén volt. Az így összesen 250 négyzetméteres ingatlant eladta egy cégnek, amit az adásvétel előtt négy nappal alapítottak, minden bizonnyal csak erre a tranzakcióra. Erre utal az is, hogy a cég neve is a lakás címe, "Hankóczy 4-6. Ingatlan Kft." Az is kitűnik a tulajdoni lapból, hogy ez a cég 650 milliós jelzálogjogot jegyeztetett be az ingatlanra.

És hogy akkor ki is vette meg a lakást? A cég tulajdonosa a G7 írása szerint 91 százalékban a bicskei Mészáros Katalin, aki 2016 óta tölt be különböző vezető pozíciókat a Vida József takarékszövetkezeti világához tartozó cégekben. A cég maradék 9 százaléka pedig a Vida vezette Takarékbank vagyonkezelő cége, a MATAK (Magyar Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.) tulajdona. A NER- és Mészáros Lőrinc-közeli Vida Józseffel tavaly csináltunk interjút, itt olvashatja, ha pedig további cikkeket keres Vidáról, erre a gyűjtőoldalunkra klikkeljen.

De nem csak ez volt az egyetlen manőver a Rogán-ingatlanvagyonban a tulajdoni lapok szerint:

A miniszter nevén volt két szakonyfalui háznak a 25-25 százaléka, ez tavaly novemberben testvéréhez, Rogán Valériához került. Cserébe Valéria nekiadta a fele-fele arányban közös balatonlellei nyaralójuknak az ő nevén levő részét, 50 százalékot, ezzel Rogán Antal 100 százalékos tulajdonos lett. Ez a nyaraló ezután Rogán-Gaál Cecília nevére került.

A Pasa Parkban egyébként most is árulnak lakást a legnagyobb ingatlanos honlapon, mégpedig egy 200 nm + 100 nm terasz méretű ingatlant 450 milliós irányáron.