Megrongálták a Cuha-völgyi via ferrata utat

Több helyen is belevágtak a magas sziklán húzódó fém biztosítókötélbe, a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset.

Szombaton vették észre, hogy ismeretlenek megrongálták a bakonyi Cuha-völgyi via ferrata mászóutat. Kovács Tamás üzemeltető kérdésünkre elmondta, az úgynevezett Bucsek Henrik mászóút nyereg alatti függőleges sziklás részén mindegyik biztosítódrótkötél-tartóba belevágtak valószínűleg fűrésszel, a legalsó tartót pedig teljesen levágták.

Az elvágott drót kötél - Fotó: Kovács Tamás

Ezen kívül a drótkötelekbe is belevágtak sok helyen. Ez azért veszélyes, mert ha a két irányból mászható via ferrata úton felülről érkezik valaki, akár halálosat is zuhanhatott volna a kötél vagy a tartó szakadásával a magas sziklafalról. Kovács Tamás közölte, megtették a feljelentést a rendőrségen a rongálás, veszélyeztetés miatt. Az üzemeltető a közösségi oldalán kéri, jelentkezzenek azok, akik szombat 12-13 óra előtt másztak a pályán, hogy a rongálás időpontját minél pontosabban megállapíthassák.

Az ügyben keressük a rendőrséget is.

Korábban már volt egy kisebb rongálás a Cuha-völgyi pályán, de azt hamar ki tudták javítani. A mostani esetében újra kell építeni a pályaszakaszt. A Bucsek Henrik út egyébként természetvédelmi okok (madárköltés) miatt február 15-től július 15-ig le van zárva, ilyenkor nem használható.

A via ferrata Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Szlovéniában rendkívül népszerű hobbi. A hegymászásnak egy könnyített formája, amikor kötél helyett a sziklafalba beépített drótkötelek, létrák segítik a mászást. Magyarországon 2013-ban, a cseszneki Kőmosó-szurdokban építették meg az első pályát, ami hamar nagyon népszerű lett, ezt követte a tatabányai Turul-szobor alatti pályarendszer, majd a Cuha-szurdok. A megrongált Bucsek Henrik út a leghosszabb magyarországi via ferrata.

Az első via ferrata pályát mi is kipróbáltuk az átadás után: