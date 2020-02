A csecsemőjük halálával vádolt szülők szerint ők nem tudtak a K-vitamin szükségességéről

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A gyerekorvos nem adta be a K-vitamint L. Csabáék csecsemőjének, de a szülők is mulasztottak, mivel tudták, hogy törvényileg kötelesek beadni a vitamint az újszülöttnek, és ha ezt nem teszik meg, vérzékenység alakulhat ki, mondta az ügyész perbeszédében kedden a Budapest Környéki Törvényszéken.

Az ügyész ezután az emberölés vádját gondatlanságból elkövetett emberölésre módosította.

A két éve húzódó per vádiratának lényege, hogy L. Csaba feleségével azért áll a bíróság előtt, mert a vád szerint 2012 decemberében L.-ék lakhelyén fűtési problémák voltak, ezért kis időre egy ismerősük fogadta be őket. 2013. január 1-jén a másfél hónapos csecsemő rosszul lett, sírt, míg végül délután többször sugárban hányni kezdett. Mivel a gyermek állapota késő estére sem javult, a harmadik hányás után végül kihívták az ügyeletet. A hathetes gyerek a kórházban halt meg egy héttel később, az orvosi szakvélemény szerint K-vitamin hiányában kialakult agyvérzés miatt.

A pernek választ kell adnia a kérdésre, hogy

a baba agyvérzésében szerepet játszott-e, hogy születésekor és napokkal később sem kapta meg a gyerekorvostól a K-vitamint;

valamint azt, hogy halálában közrejátszhatott-e az, hogy az orvosi segítség L. Csaba fenntartásai miatt később érkezett a kelleténél.

A korábbi tárgyalások egyikén a bíró felolvasta az igazságügyi orvosszakértő véleményét, amiben az áll: a gyerek halála K-vitamin hiánya következtében kialakult agyvérzés miatt következett be.

Módosították a vádat

Az ügyész perbeszédét kedden két módosítással kezdte:

Nem tartja fent vádként, hogy a vádlottak akadályozták volna az orvosi ellátást, mert a kiérkező mentősök és gyerekorvos is úgy nyilatkoztak, bár a szülők feszültek voltak és indulatosak, hagyták, hogy ellássák a csecsemőt.

Hozzátette, a szülőknek nem kellett tudniuk, hogy életveszélyes agyi vérzéssel van dolguk, amikor nem vitték orvoshoz az első hányás után, hiszen az ügyész szerint ők is csak laikusok.

Az ügyész szerint a szülők azt is gondolhatták, hogy a csecsemő vírusfertőzést kapott.

Az ügyész ugyanakkor megismételte a szakértői véleményt, miszerint

a csecsemő K-vitamin hiányos késői csecsemőkori agyvérzés következtében kialakult légzési- és keringési elégtelenségben halt meg. Az agyvérzést spontán vérzés indította el, ami a K-vitamin hiánya miatt nem állt el.

Az ügyész szerint az anyatejes táplálás mellett a szülőknek pótolniuk kellett volna az előírtaknak megfelelően a hiányzó K-vitamint, így ezt törvényileg elmulasztották. A K-vitamin beadása húsz éve minden szülőnek és orvosnak kötelező, mondta az ügyész. Szerinte tény, hogy azok a gyerekek, akik ezt megkapták, nem kaptak csecsemőkori agyvérzést. Százezer újszülöttből négy-tíz esetben alakul ki agyvérzés, ha ennek beadását elmulasztják.

Ügyész: a szülők tudtak a K-vitaminról

Az ügyben korábban meghallgatták a szülésznőt, Márki-Zayné Vincze Felíciát is, akit arról kérdeztek, a gyerek miért nem kapta meg születéskor az első adagot a szintetikus K1-vitaminból, az úgynevezett fitomenadionból, mire ő azt felelte, csak akkor ad K-vitamint, ha a szülő kéri azt. Az ügyész szerint Vincze nem emlékezett rá, hogy mondta volna a házaspárnak, hogy legkésőbb öt napon belül adják be a vitamint a babának. Viszont egy másik kezelőorvos és a család gyerekorvosa, M. Gabriella tájékoztatta a szülőket erről, amit a vádlottak is alátámasztanak az ügyész szerint.

Mindezek ellenére M. Gabriella a tavaly januári tárgyaláson teljesen váratlanul azt vallotta, hogy ő beadta a gyereknek a K-vitamint, holott korábban ezt többször is tagadta, arra azonban nem tudott magyarázatot adni, hogy miért emlékezett hirtelen másként. Vallomását viszont nem tudta alátámasztani. Asszisztense is azt állította, nem látta a műveletet.

Az ügyész beszédéből kIDERÜLT, M. GABRIELLA NEM SZOKOTT K-VITAMINT BEADNI A CSECSEMŐKNEK, AZ ÜGYÉSZ KÉRÉSÉRE IS CSAK NEHEZEN TUDTA MEGMUTATNI, HOGY IS KELL SZAKSZERŰEN BEADNI AZT. Így az ügyész szerint okszerűen lehet következtetni arra, hogy M. Gabriella nem adta be a K-vitamint a gyereknek, és később módosította a baba feljegyzéseit arra, hogy beadta.

A babáról készült feljegyzéseket ugyanis az orvos bármikor módosítani tudta, még egy nappal a csecsemő halála előtt is, mondta az ügyész.

Mindezek ellenére a szülők szerinte tudták, hogy be kell adni a K-vitamint, és azt is, ha nem adják be, veszélyeztetik a gyerek egészségét. Mivel kritikusan álltak a K-vitaminhoz, és az első gyereküknél nem okozott problémát, hogy nem adtak be neki, az ügyész szerint könnyen álltak ahhoz, hogy mulasztásuk nem fogja befolyásolni gyerekük egészségét.

Az ügyész felolvasta az igazságügyi szakértő megállapításait is a vádlottról: eszerint L. Csaba az orvosokkal szemben bizalmatlan, gyanakvó, hibáit nehezen látja be. Nehezen viseli, ha tetteit bírálják, feleségével a vádirat állításait támadásként élték meg. Ez pedig az egész bírósági eljárás alatt jól érzékelhető volt.

A szülők magatartása viszont az ügyész szerint nem befolyásolta, hogy a baba meghalt volna vagy sem, a néhány órás késedelem itt nem számított, mert a szivárgó vérzés már több napja fennállhatott.

Így aztán indítványozta, hogy

a szülőket gondatlanságból elkövetett emberölés vétségében mondják ki bűnösnek.

Súlyosító körülmény szerinte, hogy az áldozat a gyerekük volt, enyhítő körülmény, hogy több év eltelt az eset óta, büntetlen előéletűek, valamint két másik gyerekük is van. Fogházbüntetést kért mindkét vádlottra, próbaidőre felfüggesztve.

Védők: a szülők nem tudtak a K-vitaminról

L. Csaba védője szerint egyik szülőnél sem állapítható meg a gondatlanságból elkövetett emberölés. A védő azt mondta, nem kötelező a K-vitamin beadása, de a szülő akkor is megteszi a gyerekééért, amit tud.

Ez egy tipikus átlagos magyar család, a gyerekeket úgy nevelik, mint bárki más, igyekeznek mindent megtenni nekik, az erejükön felül is. Néha még ők is csodálkoznak azon, mennyire jól bírják.

A védő felemlegette, hogy L. Ada 2013-ban még nem beszélt olyan szinten magyarul, hogy kifejtse a véleményét, ezért hagyatkozott jobban férjére ebben. Hozzátette, az első gyereknél elmentek kórházba, tehát bizalmat szavaztak az orvosoknak. L. Ada védője ehhez hozzátette, hogy az apa a szülés után két órán belül már haza akart menni a kórházból, ahol azt mondták neki, ennek nincs akadálya.

Ezután mindkét védő azt mondta, a szülők már az első gyereknél sem tudták, hogy be kéne adni a K-vitamint, őket erről senki sem tájékoztatta.

Ha tudták volna, akkor megvették volna a K-vitamint, de senki nem mondta nekik, így erről nem tudtak

- állította a férfi védője perbeszédében.

A második gyerek, a később meghalt baba otthon született, de a védő beszédében is azt mondta, félmondatokkal elhangozhatott, hogy kell K-vitamin a gyereknek, de egy szülés után, kialvatlanul nem lehet arra alapozni, hogy ezt az információt elég egyszer elmondani a szülőnek, így "kellő tájékoztatást nem kaptak". De "mire eljutottak volna a szülők addig, hogy megvegyék neki a vitamint, a baba addig már kórházba került" - mondta a védő. A kórházban pedig aztán a csecsemőnek "adtak mindenfélét".

"Az orvostudomány nem egy egzakt tudomány" - tette hozzá a védő, aki perbeszédében azt mondta, miért kellene mindent elhinni nekik, amit mondanak, hiszen ők is bizonytalanok néhány kérdésben. Ráadásul a gyógyszerekről is azt mondják a védő szerint - miután azok kitermelték a várt profitot -, hogy ez rossz, itt van helyette egy másik.

A harmadik gyerekük Ausztriában született, a védő pedig feltette a kérdést: "ezek azok a szülők, akik nem tesznek meg mindent? (...) A szülők felelőssége nem állapítható meg. Senki nem küldött levelet nekik arról, hogy K-vitamin kéne a gyereknek, nem kaptak megfelelő tájékoztatást. Az apa, persze, elmondja, ami néha eszébe jut, a saját stílusában, de túl sok az infó a fejében, nem akarja annyiban hagyni" - mondta L. Csaba védője.

"Egyikünk sem tudná megmondani, hogy viselkednénk ilyen helyzetben, mert mi hazamegyünk, és megöleljük a gyerekeinket" - tette hozzá L. Ada védője, majd kiemelte, az orvosi szakvélemény szerint sem alakul ki minden esetben agyvérzés, ha elmulasztják a K-vitamin beadását. De mivel szerinte a szülőket senki nem tájékoztatta megfelelően erről, "kilenc erre köteles személy sem mondta el nekik", így "valaki olyan helyen hibázott, aminek felelősségét vizsgálni kellene", mondta L. Ada védője. Hozzátette, ha valaki nem tartja be a jogszabályt, azt szankcionálni kell, de itt "megerőszakoltuk egy kicsit a törvényi tényállást".

"Az apa nem hagyta annyiban, tudni akarta, hogy halt meg a gyereke, aztán egyszercsak gyanúsított lett" - fogalmazott az ügyről a védő.

A szülők szerint ők az áldozatok

L. Csaba is felszólalt a tárgyaláson. Szerinte nem várható el, hogy ha az orvos felsorol tíz dolgot, hogy mit kell az újszülöttel csinálni, akkor a szülő mindent megjegyezzen. A férfi szerint meg kell győződni arról, hogy a tájékoztatást a szülő teljesen megértette, akár írásban is odaadni neki. Azt állította, nekik senki sem szólt arról, hogy a csecsemőnek a születéskor és ötnaposan is kapnia kell K-vitamint. A férfi egyébként hozzátette, ő nincs meggyőződve arról, hogy valóban K-vitamin hiánya volt a babának.

Nem akadályoztunk senkit és semmit, csupán egy óvó mozdulatot tettünk kisbabánk felé. Sem én, sem a férjem nem vagyunk orvosellenesek

- mondta L. Ada az utolsó szó jogán. Utóbbihoz megjegyezte, férjével többször felléptek már kórházakban. Az ügyész röviden úgy reagált, az ügyészség sosem mondta, hogy a vádlottak orvosellenesek lennének.

A nő hozzátette, 2013. január 1-jén vendéglátóik közül senki sem ajánlotta fel, hogy bevinné őket a kórházba, mert szerinte egyikük sem gondolta úgy, hogy nagy baj lenne. Azt is mondta, aznap este senkinek a szájából nem hangzott el, hogy a baba sugárban hányt volna, de még az orvosi feljegyzésekben sem szerepelt szerinte.

Kiemelte, hogy a gyerekorvosi rendelő plakátján most is az van kifüggesztve, hogy a szülő akkor forduljon orvoshoz, ha a csecsemő hányása huszonnégy óra múlva sem enyhül, az ő esetükben viszont összesen két-három óra telt el.

"Senki nem mondta nekünk, hogy ez a K-vitamin létezik", sem a terhesgondozáson, sem a védőnő, sem az orvosok, állította a nő. Rendes, pontos, részletes tájékoztatást kellett volna szerinte kapniuk. Példaként felhozta, ha egy óvodában megjelenik egy fejtetű, már arról részletes információt kapnak a szülők, akkor miért nem kapnak a K-vitaminról?

Tisztelt bíró úr, itt csak mi, én és a férjem vagyunk az áldozatok. Miért nekünk kell fizetni ezt a fájdalmas számlát, amikor mi nem kaptunk megfelelő tájékoztatást? Ártatlanok vagyunk. Nem tartom igazságosnak, hogy egy megalapozatlan vád miatt kéne tönkretenni egy családot.

A nő szerint nem az ő hibájuk, hogy senki nem magyarázta el nekik, mi a rizikó, ha a baba nem kap K-vitamint.

Az ügyben csütörtökön hoznak ítéletet.

(Borítókép: Az oltásellenes szülők korábbi tárgyalása 2019. október 16-án. Fotó: Ajpek Orsi / Index)